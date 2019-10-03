Hong Kong'da polisin vurduğu genç kadın, saldırı ve isyanla suçlandı

Hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde polis ateşinin ilk kurbanı olan genç, güvenlik güçlerine saldırmak ve isyanla suçlanıyor.

Hong Kong polisinden yapılan açıklamada, salı günkü gösteriler sırasında metal bir çubukla vurduğu polisin ateş ettiği 18 yaşındaki Tsang Chi-kin'in, polise saldırmak ve isyan çıkarmakla suçlandığı, hakkındaki davanın bugün öğleden sonra görüleceği belirtildi.

Hükümetin ameliyat edildiğini ve durumunun iyi olduğunu açıkladığı Tsang'ın mahkemeye çıkıp çıkamayacağı ise henüz bilinmiyor.

Tsang'ın, polise saldırmak ve isyanla suçlanan 7 kişi arasında yer alacağı ifade ediliyor.

Hong Kong'da isyan suçuna 10 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

Bölgede dün binlerce kişi, polisin ateş açmasını protesto etmek için gösteri düzenlemişti.

Bugün de Çin Üniversitesinde binden fazla öğrenci Tsang'a destek amacıyla yürüyüş yaptı. Öğrencilerin büyük bölümü, Tsang'ın kalbi yakınına hedef alınmasını, öldürmeye teşebbüs olarak nitelendirdi.

Polis ise polis memurunun kendisinin ve meslektaşlarının yaşamlarından endişe ettiğini, bu nedenle ateş etmesinin "makul ve meşru" olduğunu savundu.

Endonezyalı gazeteci sağ gözünü kaybetti

Bu arada Hong Kong'da hafta sonu düzenlenen gösterileri izlerken gözlüğüne plastik mermi isabet eden Endonezyalı gazeteci Veby Mega Indah'ın sağ gözünde kalıcı görme kaybı oluştuğu bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Wan Chai semtinde üst geçitte toplanan bir grup gösterici ve olayları takip eden gazetecilere güvenlik güçleri tarafından plastik mermiyle müdahale edildi.

Avukatı Michael Vidler, 12 metre mesafeden atılan plastik merminin Veby Mega Indah'ın gözlüğüne çarparak her iki gözünde yaralanmaya neden olduğunu, hastaneye kaldırılan Endonezyalı gazetecinin sağ gözünde kalıcı görme kaybı oluştuğunu söyledi.

Endonezce Suara gazetesi için çalışan Veby'nin, olay sırasında reflektörlü yelek ve üzerinde "basın" yazan kask taktığı, bir meslektaşının da polise "Ateş etmeyin, biz gazeteciyiz." diye bağırdığı belirtildi.

Endonezya'nın Hong Kong Başkonsolosluğu, olayın ardından vatandaşlarına, Wan Chai ve gösterilerin düzenlendiği diğer semtlerden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Hong Kong Gazeteciler Cemiyetinden de Veby'nin yaralandığı olayın soruşturulacağı açıklaması geldi.

Hong Kong'da protestolar

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam temmuz ayında tasarının "öldüğünü" açıklamıştı.

"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Baş Yönetici Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." ifadesini kullanmıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlü göstericiler arasında çatışmalara sahne oluyor.