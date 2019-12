Doğa’nın devri arapsaçına döndü

Aylarca öğretmenlere maaşlarını ödeyemediği için eğitimin durduğu, günlerce devir sürecinin tartışıldığı Doğa Koleji’nde sular durulmuyor. Doğa Koleji’nin son olarak İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Vakfı’na 800 milyon TL karşılığında devredildiğine yönelik iddia vardı. Doğa Koleji’nden bu iddiayı doğrulayan açıklama önceki gün akşam saatlerinde geldi. 12 milyon TL geliri bulunan İTÜ Vakfı’nın Doğa Koleji’ni nasıl aldığına yönelik tartışmaların başladığı sırada ise İTÜ, kolejle ilgili müzakerelerin olumlu yönde devam etiğine yönelik bilgi geçti. Taraflardan yapılan farklı açıklamalar veli ve öğretmenlerin daha çok kafasının karışmasına neden oldu.



MEB, süreci izliyor



Türkiye genelinde Doğa Koleji adında 51 ilde 411 özel okul bulunuyor. Kamuoyuna yansıyan sorunlar ise kurucu işletmeye ait olan 15 ildeki 214 okulda yaşanıyor. 41 ildeki 197 okul ise imtiyaz hakkı kullanımı (franchising) yöntemiyle eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Bugün 130 yakın kampüsü ve 90 bine yakın öğrencisi bulunan Doğa Koleji’nde öğretmenlere aylarca maaşların ödenmemesi, velilerin gerçekleştirdiği eylemlerle başlayan kriz, devir süreciyle daha da büyüdü. Devirle ilgili pek çok kurumla görüşmeler gerçekleştiren Doğa Koleji’nin son olarak İTÜ Vakfı’na devredildiği açıklandı. Kolejden bilgilendirme, Bakan Ziya Selçuk’un mağdur veli ve öğretmenlerle görüşme yapmasının ardından gerçekleştirdiği basın açıklaması sırasında yapıldı.



Selçuk, açıklamasında MEB’in Doğa Koleji ile ilgili tüm tedbirleri aldığını, gerektiğinde tüm öğrencileri devlet okullarına yerleştirme konusunda planlarının hazır olduğunu vurgulayarak, devir sürecini yakından takip ettiklerini, kamu kaynaklarıyla şirket kurtarma planlarının olmadığını dile getirdi. Bu sırada Doğa Koleji’nin Düzce Şubesi Medya ve Kurumsal İletişim Direktörü’nden, Doğa Koleji’nin yeni sahibinin İTÜ Vakfı olduğunu belirten bilgilendirme yapıldı.

Satışla birlikte Doğa Koleji’nin isminin İTÜ Okulları olarak değişeceğinin ifade edildiği açıklamada öğretmenlerin tüm alacaklarını da vakfın üstlendiğine dikkat çekildi. İTÜ Vakfı ile ilgili bilgilerin paylaşıldığı açıklamanın devamı şöyle: “Doğa Koleji’ni satın alan İTÜ Vakfı kuruluşu 35 yıllık bir kurum. Vakıf, İstanbul Teknik Üniversitesi’ni desteklemek amacıyla 4 Nisan 1984 tarihinde kuruldu. İTÜ Vakfı kuruluş yılından itibaren, sosyal ve kültürel içerikli amaçlar doğrultusunda her yıl 500’ü aşkın öğrenciye karşılıksız eğitim ve barınma bursu veriyor.”



İTÜ ise Twitter hesabından müzakerelerin devam ettiğine yönelik bir açıklama yaptı. İTÜ’nün açıklaması şöyle: “Bugün kamuoyuna farklı kaynaklardan yansıyan haberler dolayısıyla bir açıklama yapılması gereği doğmuştur. İTÜ Vakfı, Doğa Kolejleriyle ilgili müzakereleri olumlu yönde devam ettirmektedir. Kamuoyu bilgilendirmesi en kısa zamanda İTÜ resmi kanallarından yapılacaktır.”



Dün de imzaların atıldığına yönelik çıkan haberler karşısında İTÜ, yeniden açıklama yaptı. Açıklama şöyle:



“Kurumumuzca yapılan bilgilendirme geçerlidir. İTÜ Vakfı ile Doğa Koleji arasındaki müzakere süreci devam etmektedir. İTÜ resmi kanalları dışındaki kaynaklardan yayılan haberler, son durumu yansıtmamaktadır. Süreç sonlandığında bilgilendirme resmi kanallardan yapılacaktır.”

İki kurumun açıklamasının ardından devrinin gerçekleşip gerçekleşmediğine yönelik kafalar daha çok karıştı.



Geliri nereden?



Doğa Koleji’nin devir sürecinde adı geçen İTÜ Vakfı, 35 yıl önce İTÜ’yü desteklemek amacıyla kuruldu. Vakfın başkanlığını İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca yürütüyor. Vakıf, başta İTÜ öğrencileri olmak üzere özellikle teknik alanda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında her türlü yardımda bulunuyor. Vakıf bünyesinde İTÜ Maçka Oteli, Sosyal Tesisler, eğitim tesisleri, kız öğrenci yurtları, konferans salonları, restoranlar, spor tesisleri var. Vakıf ayrıca 3M ARGE A.Ş., İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. ve OTAM A.Ş. kanalıyla İTÜ’nün Ar-Ge faaliyetlerini de destekliyor. 4 binin üzerinde İTÜ mensup ve mezununun üye olduğu Sosyal Kulüp’ü kuran vakıf, ders kitabı ve referans kitap niteliğinde 70 civarında kitabın basımını gerçekleştirdi. 3 ayda bir İTÜ Vakfı Dergisi de bulunan vakfın mal varlığı kurucular tarafından tahsis edilen 12 milyon 850 bin TL ile birlikte hisse senetleri hariç 200 milyon TL. Ancak vakfın Genel Kurulu’na sunulan 2020 yılı tahmini bütçesi, İTÜ Vakfı İktisadi İşletmesi 100 bin TL, 3M ARGE A.Ş. 40 bin TL, Arı Teknokent A.Ş. 100 bin TL, Ortam A.Ş. 50 bin TL olmak üzere, kira, faiz, bağış ve diğer gelirlerle toplam 7 milyon TL, Vakıf İktisadi İşletmesi 2020 yılı tahmini bütçesi ise 560 bin TL. Gelirlerini İTÜ Rektörlüğü’ne ve bağlı birimlerine katkı, öğrencilere burs ve yurt imkânı olarak sunan vakıf, her yıl öğrencilere eğitim, barınma bursları, başarılılara ve İTÜ’ye ilk sırada girenlere ödüller veriyor.



Vakıflar karıştı



İTÜ çatısı altında İTÜ Vakfı’nın yanı sıra eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü İTÜ Geliştirme Vakfı da bulunuyor. Birçok veli Doğa Koleji’nin İTÜ Geliştirme Vakfı’na devredildiğini zannettiği için süreci olumlu değerlendirdi.



Yorumların arkasından devir süreciyle ilgili bir bağlantısı bulunmadığına dikkat çeken İTÜ Geliştirme Vakfı’ndan şu açıklama yapıldı:



“İTÜ Vakfı ile Doğa Kolejleri arasında müzakerelerin devam ettiği bilgisi paylaşılmıştır. İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’ndan bağımsız olarak yürütülen bu görüşmelerin olumlu neticelenmesi durumunda söz konusu eğitim kurumu İTÜ Vakfı çatısı altında Doğa Koleji adıyla eğitim öğretime devam edecektir. İTÜ Vakfı ile İTÜ Geliştirme Vakfı farklı tüzel kişilikler olup, bu sürecin İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları ile bağlantısı bulunmamaktadır.”