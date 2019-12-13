Son dakika: Canan Karatay hakkında TÜRES'ten suç duyurusu!

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay’ın, “Başından beri tavuk dönere karşıyım. Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken bile midem bulunuyor” söylemleri üzerine Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

“Ekonomiye verdiği zarar inanılmaz boyutta”

Suç duyurusunun ardından açıklama yapan TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, “Türkiye’de gerçekten kötü ürün yapan, insan sağlığıyla alakalı zararlı olan tüm ürünlere tüm firmalara biz TÜRES olarak yıllardır karşıyız ve mücadele ediyoruz. Ama artık Türkiye’de iş o hale geldi ki kişilerin bir kişinin beyanatıyla ekonominin temel taşı olan milyonlarca insanın ekmek yediği sektöre etki edebiliyor. Ve dolayısıyla aynı zamanda Türkiye’nin de ekonomisi etkileniyor. Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu var. Gıda ve Tarım Bakanlığı var. Sağlık bakanlığı var. Bu ürünlerde bir şey varsa zararlı olarak bu bakanlıklar bu devlet bu kurumlar ne işe yarıyor. O zaman bunları kapatalım. Sadece Canan Karatay hanımefendi ve onun gibileri dinleyelim. Ekonomiye verdiği zarar inanılmaz boyutta. Bundan sonra bu ülkede TÜRES olarak bu tür beyanatların peşindeyiz. Genelleme yapılmasını asla istemiyoruz” şeklinde konuştu.