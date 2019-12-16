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    16.12.2019 - 09:50 | | AA

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TÜBİTAK personel alacak

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 3, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 52 personel alacak.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TÜBİTAK personel alacak

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, Bakanlık, taşra teşkilatına 3 sürekli işçi alacak.

    İşçilerden 2'sinin engelli, birinin de eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanmış olması şartı aranacak.

    İşe alım şartlarını içeren ilan, 16-20 Aralık tarihlerinde Türkiye İş Kurumu, mülga Devlet Personel Başkanlığı ve Bakanlığın internet sitesinden yayımlanacak.

    Adaylar, bugünden itibaren Türkiye İş Kurumuna müracaat edebilecek.

    TÜBİTAK da İdari Hizmetler Daire Başkanlığına 2 uzman yardımcısı alacak.

    Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev yapmak üzere 1 teknik ve destek personeli (mühendis), 3 Ar-Ge teknisyeni ve 29 usta alımı yapılacak.

    Kurum, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi bünyesinde çalıştırmak için de 2 şoför, 4 memur, 9 teknisyen ve 2 koruma memuru alacak.

    İdari Hizmetler Daire Başkanlığı ve SAGE için başvurular https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi için yapılacak müracaatlar da https://esube.iskur.gov.tr adresinden gerçekleştirilebilecek. 

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