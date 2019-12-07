8 adımda tehlikeden korunma rehberi!

1- İKİ UYGULAMAYI CEP TELEFONUNUZA İNDİRİN

Tehlikeli bir durumda öncelik polis imdat hattı 155’in aranması. Bununla birlikte Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü iki uygulamanın daha altını çiziyor. Birincisi Emniyet Genel Müdürlüğü’nün KADES (Kadın Destek Uygulaması) online yardım hattı. Programı açıp çağrı butonuna bastığınızda emniyet nerede olduğunuzu öğreniyor ve en yakın kolluk aracını oraya yönlendiriyor. İkincisi ise Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile Vodafone’un başlattığı ‘Kırmızı Işık’ uygulaması. Bu uygulamadan yardım istediğinizde federasyona bağlı görevliler tarafından aranıyorsunuz. Aynı zamanda durum kolluk güçlerine bildiriliyor.

2- SAKİNLİĞİNİZİ KORUYUN

Güvenli olmayan veya karanlık yerlerde yalnız yürümemeye çalışın. Yalnızsanız kulaklık takmayın. Böyle bir durumda çevrenin farkında olmak önemli. Zira emekli emniyet müdürü Feramuz Erdin’e göre iyi aydınlatılmamış veya ıssız bir sokakta ısrarla peşinizden gelen kişi kesinlikle bir DOST değildir. Sakinliğinizi koruyun. Bu çok önemli, çünkü yakalanacağını veya en basit haliyle rezil olacağını düşünen bir saldırgan kendisini tehlikede görürse bir anda agresifleşip o kişiye zarar verebilir.

3- ÖZGÜVENLİ OLUN

İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Ayşen Ufuk Sezgin, “Birey takip edildiğini düşündüğünde çekingen durursa takip eden kişi eylemini gerçekleştirmeye çalışacaktır. Ancak takip edilen kişi özgüvenli duruş sergilediğinde takip eden ürkebilir” diyor.

4- ASLA APARTMANA GİRMEYİN

Kendinizi hemen bir dükkana veya kalabalık bir yere atarak takipten kurtulmaya çalışın. Ancak bu takip taciz boyutuna vardıysa, bir kovalamaca yaşanıyorsa avazınız çıktığı kadar bağırın. Çevrede sığınabileceğiniz bir yer yoksa yoldan geçen bir aracı durdurarak yardım isteyin. Avukat Hale Akgün “Asla apartmana girmeyin, asansöre binmeyin. Apartmanın içi güvenli değil” diyor. Arkadan geleni bekleyip öne geçmesini sağlamak ya da karşı kaldırıma geçerek yer değiştirmek de bir formül.

5- TELEFONLA KONUŞUR GİBİ YAPIN

Çevrenizde dükkan, araç vs. yoksa ve kalabalığa giremiyorsanız, telefonunuz kulağınızda olsun. ‘Acil kaydıyla kodladığınız’ ve hemen yanıt alabileceğiniz kişiyi arayın. Ulaşamasanız da konuşuyor gibi yapın. Hatta “Ben geliyorum, az kaldı. Sen şurada mısın?” gibi yüksek sesle konuşmalar yapın.

6- ÇANTA İÇİN DİRENMEYİN

Apartman boşluğu gibi yerlerde saldırgan eğer gasp yapmak için çantanıza asıldıysa buna direnmeyin. İlk amaç saldırıdan zarar görmeden kurtulmak olmalı. Direnme durumlarında saldırgan silah ya da bıçakla zarar verebilir.

7- MUTLAKA YANINIZDA OLSUN

Anahtarlarınızı avucunuzda bulundurun. Olası bir saldırı durumunda kendinizi bununla savunup uzaklaşma fırsatı bulabilirsiniz. Çoğu kadın artık çantasında göz yaşartıcı sprey bulunduruyor.

8- SAVUNMA DERSİ ALIN

Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği Aktivisti Avukat Hülya Gülbahar mecbur kaldığınızda uygulayabileceğiniz bir savunma dersi almanızı öneriyor. Saldırganın zayıf noktalarına kasık bölgesine dizle, gözlerine parmakla müdahale ederek elinden kurtulmaya çalışın.