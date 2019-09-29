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29.09.2019 - 18:19 |

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 320 daire hasarlı gözüküyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Silivri'de meydana gelen 5.8'lik depremin ardından bugün yaptığı açıklamada, "320 daire hasarlı gözüküyor, bin 895 dairede de az hasar var." ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 320 daire hasarlı gözüküyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları...

320 daire hasarlı gözüküyor, bin 895 dairede de az hasar var.

6 ay içinde operatörler bize dönecekler. GSM şirketlerinin kapasiteleri artırılacak.

3 operatör bir araya gelerek ortak bir hat oluşturacak. Ücretsiz olacak. Belli bir süre içinde, 3 ay içinde hayata geçiriliyor olacak.

Yıkılabilecek binalarda olan baz istasyonları tespit edilecek. Bu istasyonlar, diğer sağlıklı binalara kavuşturulacak. 

Umarız yeni bir deprem yaşamayız ama yaşayacak gibi hazırlıklı olmalıyız.

(Kılıçdaroğlu'nun deprem vergileri açıklaması) Biz neyle uğraşıyoruz, Sayın Kılıçdaroğlu neyle uğraşıyor? Bu durumlarda gündemi değiştirmekle ilgili çok mahir.

0'ıncı dakikada harekete geçecek ekiplerimiz var.

Afetin yönetimi davet beklemez. İş üretmek isteyen herkese kapımız açıktır. 

Bizim işimiz birilerine laf yetiştirmek değil, kanal kanal dolaşmak değil, kanal kanal dolaşanlara laf yetiştirmek, cevap vermek değil.

Görevinin gereğini yerine getiremeyenler ne yazık ki bunun psikolojik ezikliğiyle farklı şekillerde ya gündem değiştirmeye çalışıyorlar veya sürekli başka şeyler, laf üretmeye çalışıyor. Biz laf değil, iş üretmek için buradayız. İş üretmek isteyen her kim varsa kapımız sonuna kadar açıktır.

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