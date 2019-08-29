MEB öğretmen eş durumu atama sonuçları açıklandı mı? saat kaçta açıklanacak?

MEB eş durumu atama tercih işlemleri 22-27 Ağustos tarihlerinde yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı atama sonuçlarının 29 Ağustos'ta açıklanacağını duyurdu. Büyük gün geldi çattı. Sonuçlar heyecanla bekleniyor. Peki, MEB öğretmen eş durumu atama sonuçları saat kaçta açıklanacak?

ÖĞRETMEN EŞ DURUMU ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Öğretmen eş durumu atama sonuçları henüz açıklanmış değil. MEB'den konuya ilişkin bir açıklama yok. Sonuçların öğlen saatlerinde açıklanması bekleniyor.

MEBBİS NEDİR?

Mebbis; Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri’nin kısa adıdır. Yani Milli Eğitim Bakanlığı’nın sağladığı tüm hizmetler ve olanaklar Mebbis üzerinden yapılabiliyor. Mebbis öğretmen girişi modülü ile öğretmenler, müdürler, idari personel, öğrenciler ve veliler işlem yapabilmektedir. Bu uygulamada e-yatırım işlemleri, personel işlemler, halk eğitim işlemleri, e-okul, e-taşınır, açık öğretim kurumları işlemleri, e-akademi işlemleri, e-yurt işlemleri, e-burs işlemleri, evrak işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bunların dışında sistemde; devlet kurumları modülü, e-yatırım işlemleri, meis modülü, meis sorgu modülü, e-alacak modülü, tefbis modülü, egitek sınav modülü, özel MTSK modülü, özel öğretim kurumları modülü, RAM modülü, TKB modülü, performans yönetim sistemi modülü, EBİTEFO-BİTEFO modülü, MEB internet erişim modülü, yönetici modülü, mal, hizmet ve yapım harcamaları modülü, kitap seçim modülü, sosyal tesis modülü, e-mezun modülü, döner sermaye modülü, İlköğretim Kurum Standartları modülü, özürlü birey modülü, öğretmenevleri modülü, faaliyet modülü, okul gelişim programı modülü gibi bir çok seçenek ve işlem bulunmaktadır. Ayrıca Mebbis’in hizmetleri arasında sendika, hizmet puanı, izin işlemleri, hastalık ve refakat izni, kişilerin özlük ve kimlik hakları, hizmet yılı gibi bütün bilgilere de ulaşılabilmektedir.

MEBBİS NASIL KULLANILIR?

Mebbis uygulamasına girmek için öncelikle kullanıcı adınız ve şifreniz olmalıdır. Bu bilgileri bağlı bulunduğunuz okulun müdürlüğünden almalısınız. Öncelikle MEBBİS internet adresine tıklamalısınız. Daha sonra kullanıcı adınızı ve şifre ile güvenlik kodu bilgilerinizi açılan ekranda ilgili yerlere girmelisiniz. Tüm bilgilerinizin doğruluğunu kontrol ettikten sonra ‘Giriş’ butonuna basarak açılan ekranda işlem yapmak istediğiniz sekmeyi tıklayarak gerçekleştirebilirsiniz.