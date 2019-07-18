Tercih süreci başladı

Üniversite adaylarının heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonucu açıklandı ve tercih dönemine girildi. Adaylar 23-29 Temmuz tarihleri arasında, 2019 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan yararlanarak tercih yapabilecekler.

Adayların istedikleri programlara girebilmeleri için iyi puan almaları kadar doğru tercih yapmaları da önemli. Bu noktada dikkat edilmesi gerekenleri sizler için derledik:

Kılavuzu iyi inceleyin

Puanınız ve mezun olduğunuz okul türünü göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceğinizi kılavuzdan belirleyin.

Tablo 3’te yer alan iki yıllık ön lisans programlarını, 2019-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercih edebilecek. Tablo 4’teki, 4 yıllık ve üzeri yükseköğretim programlarını ise 2019-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alanlar tercihlerine yazabilecekler.

Özel koşullara dikkat!

24 tercih hakkınız var. Ancak tümünü doldurmak zorunda değilsiniz. Örneğin, sadece 4 tercih yapmak istiyor ve bunlardan herhangi birine giremediğiniz takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsanız, bu dört programı tercih listesine yazabilirsiniz.

Tercih sırası önemli. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacak. O nedenle tercih listesini düzenlerken dikkatli olmak gerekiyor. Öncelikle kılavuzu çok iyi okuyun. Tercih etmeyi düşündüğünüz programların okul türü, alan, yaş, sağlık, cinsiyet vb. bütün koşullarını inceleyin, koşulları tam olarak karşılayamadığınız programları tercih etmeyin.

Programın gerektirdiği koşulları dikkate almadan yaptığınız tercihlerin sorumluluğu size ait olacak. Tercih ettiğiniz programların bazı koşullarını karşılayıp karşılamadığınız ÖSYM tarafından kontrol edilmeyecek. Merkezi yerleştirme öncesi yapılacak kontrollerde koşullarını taşımadığınız tespit edilen tercihleriniz geçersiz sayılacak; tespit edilemeyen bir programa puanınız elverişli olduğu için yerleştirilseniz bile kaydınız yapılmayacak. Bu nedenle kılavuzda “Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları”nı mutlaka okuyun.

İstek sırası önemli

Merkezi yerleştirme, adayların yerleştirme puanlarına, tercihlerine ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşullarına göre bilgisayar ortamında yapılacak. Yerleştirmede ilgili yerleştirme puanı yüksek olan adaya öncelik verilecek.

Bir aday, puanları ne kadar yüksek olursa olsun yalnız bir programa kayıt hakkı kazanabiliyor. Bu program, adayın yerleştirme puanlarıyla girebildiği en üst tercihi olacak. Bunun altında kalan tercihler işleme konmayacak.

Tercihlerinizi yaparken kaydolmayı en çok istediğiniz programı en üst tercihinize, daha sonra istediğiniz programı ikinci sıraya yazın ve bütün tercihlerinizi bu şekilde sıralayın. Duruma göre yapabileceğiniz 24 tercihin baştan birkaç tanesini “Puanım yeterli olmayabilir” endişesine kapılmadan, buralara en çok istediğiniz programları yazabilirsiniz. Kazansanız bile kaydolmayı istemediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermemenizde yarar var.

Tercih listenizi tamamladıktan sonra, listenizdeki programların sırası, gerçekten istek sıranıza uygun mu, kontrol edin. Örneğin, beşinci tercihinize giriş hakkı kazanacak olsanız, “Keşke altıncı tercihimi kazanmış olsaydım” demeyeceğinizden emin misiniz? Bu soruyu bütün tercihleriniz için kendinize sorun.

23-29 Temmuz tarihleri arasında 7 günlük bir tercih süreniz var. Bu süre içerisinde https://ais.osym.gov.tr adresinden tercihlerde değişiklik yapabilirsiniz. O nedenle tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tekrar gözden geçirin. Tercih süresi tamamlandıktan sonra değişiklik yapamayacaksınız. Tercihlerinizi tamamladıktan sonra “Tercih Süresi” içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol edin ve yazıcıdan listenizi alarak saklayın.

Üniversitelerde 835 bin kontenjan var

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bu yıl ilk kez katılımcı bir anlayışla “Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu”nun görüşlerini dikkate alarak üniversite kontenjanlarını belirledi. Ülkenin ihtiyacı, istihdam imkânları, yükseköğretim kurumlarının kapasitesi, öğrenci temayülleri ve yükseköğretimde niteliği artırma önceliği gibi dikkate alınan çok sayıda parametre doğrultusunda önlisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programları için bu yıl 835 bin 66 kontenjan belirlendi.

Devlet üniversitelerinde 288 bin 821 ön lisans, 344 bin 368 lisans, 25 bin 509 özel yetenek olmak üzere toplam 658 bin 698 kontenjan ayrıldı. Vakıf yükseköğretim kurumlarında 74 bin 735 ön lisans, 81 bin 506 lisans, 3 bin 843 özel yetenek olmak üzere toplam 160 bin 84, KKTC ve diğer yurt dışı üniversitelerde 3 bin 985 ön lisans, 11 bin 246 lisans, 1.053 özel yetenek olmak üzere toplam 16 bin 284 kontenjan verildi. Buna göre; ön lisansta 367 bin 541, lisansta 437 bin 120, özel yetenekte 30 bin 405 olmak üzere toplamda 835 bin 66 kontenjan bulunuyor.

Açıköğretim fakültelerine ise 137 bin 975 ön lisans, 34 bin 150 lisans olmak üzere toplam 172 bin 125 kontenjan verildi. Açıköğretim de dahil olmak üzere tüm kontenjanların toplamı 1 milyon 7 bin 191 oldu.