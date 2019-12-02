MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Yapay zeka ile tümör tespitinde dev adım
ABONE OL
02.12.2019 - 07:50 | | KIVANÇ EL Ankara

Yapay zeka ile tümör tespitinde dev adım

Cumhurbaşkanlığı, Gazi Üniversitesi ile birlikte yapay zeka kullanılarak MR ile tümör tespitinde devrim yaratacak projeyi hayata geçirdi.

Yapay zeka ile tümör tespitinde dev adım

“Derin Öğrenme ile Beyin Tümörü Tespiti” çalışması ile yapay zeka kullanılarak MR fotoğraflarından beyin tümörlerinin teşhisine yardım edecek daha hızlı, net, derin öğrenme sisteminin geliştirilmesi amaçlanıyor. İlk etapta beyin tümörlerinin devamında da tüm kanserli hücrelerin tespitinde doktorlara daha net veri sunulması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Gazi Üniversitesi ile birlikte “Derin Öğrenme ile Beyin Tümörü Tespiti” projesini hayata geçirdi. Dijital dönüşüm Ofisi kaynakları, bir süredir devam eden çalışmalar kapsamında ilk etapta MR fotoğraflarından beyin tümörlerinin teşhisine yardım edecek “derin bir öğrenme sistemi”nin geliştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti. Elde edilen ilk verilerin de olumlu olduğu öğrenildi. Çalışmayla Türkiye’de en fazla tercih edilen görüntülü hastalık teşhis sistemi olan MR çekimlerinde önemli bir adım atılmış olacak. Çalışmayla hem radyologların iş yükü hafifleyecek hem de doktorlara daha net sonuçların sunulması sağlanacak. Çalışma kapsamında kritik “beyin anomalilerinin teşhisi” de hızlı ve kesin yapılabilecek.

Yapay zeka devrede

Türkiye’de genellikle beyin tümörü tespitinde “Generative Adversarial Networks, GAN” teknolojisinin kullanıldığı ifade edildi. Cumhurbaşkanlığı’nın çalışması ile “kural tabanlı yöntem” yerine “derin öğrenme” temelli teknoloji kullanılacak. Böylece yapay zeka kullanılarak daha sağlıklı MR görüntüleri üretilebilecek.

Tunceli'de askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi! Yaralılar varTunceli'nin Pülümür ilçesinde operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazada araçta bulunan bazı askerler yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Suç örgütüne operasyon! 6 kişi tutuklandı

Suç örgütüne operasyon! 6 kişi tutuklandı

Kırmızı ışıkta durunca... Keskin nişancı 3 yaşındaki çocuğu öldürdü

Kırmızı ışıkta durunca... Keskin nişancı 3 yaşındaki çocuğu öldürdü

44 kaçak göçmen böyle yakalandı!

44 kaçak göçmen böyle yakalandı!

Eski AYİM üyesi Ahmet Uçar'ın cezası belli oldu!

Eski AYİM üyesi Ahmet Uçar'ın cezası belli oldu!

Sıradaki Haber