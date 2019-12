2019'da moda dünyasına damga vuranlar

Karl Lagerfeld'i kaybettik

19 Şubat'ta dünyaca ünlü modacı Karl Lagerfeld'i kaybettik. Lagerfeld'in Chanel ile son koleksiyonu ölümünden iki hafta sonra Paris Moda Haftası'nda sergilendi.





Oscar kırmızı halısına Billy Porter damgası

91. Akademi Ödülleri'nin kırmızı halısına, "The Pose" dizisinin yıldızı Billy Porter damgasını vurdu. Porter, geceye Christian Siriano imzalı bir elbiseyle cinsiyet ayrımcılığına karşı duruşunu sergiledi.





Lady Gaga'dan striptiz şov

Lady Gaga, Brandon Maxwell imzalı dört farklı kombinle, Met Gala'ya damgasını vurdu. Pembe bir elbiseyle giriş yapan Gaga, kırmızı halıda striptiz şov yaptı.





Nike'ın 47 yıllık ayakkabıları rekor kırdı

Nike'ın 1972'de ürettiği "Moon Shoe" 437 bin 500 dolara satılarak rekor kırdı. Ayakkabıları Kanadalı koleksiyoncu ve işadamı Miles Nadal satın aldı.

Peter Lindbergh'i kaybettik

Ünlülerin fotoğrafçısı Peter Lindbergh, 3 Eylül'de hayatını kaybetti. Fransa’daki Saint-Sulpice Kilisesi’nde düzenlenen cenaze töreni, tam bir yıldızlar geçidiydi. Törene Gigi ve Bella Hadid kardeşlerden Julianne Moore’a, Salma Hayek’ten Naomi Campbell’a kadar pek çok ünlü isim katıldı.

Jennifer Lopez 19 yıl sonra aynı elbiseyle

Jennifer Lopez, 2000 Grammy Ödülleri'nde giydiği "Jungle" adı verilen elbisenin güncellenmiş versiyonuyla Versace podyumundan rüzgar gibi geçti.

Victoria's Secret moda şovunu iptal ettiğini açıkladı

Amerikan kadın iç giyim ve güzellik ürünleri firması Victoria's Secret, her yıl ekranlarda yayınlanan televizyon defilesini iptal etti. 2001'den bu yana her yılbaşında yayımlanan defilenin kaldırılma kararı birçok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı.





Armut dibine düştü

90'ların efsane güzellerinin kızları, bu yıl en çok konuştuğumuz isimler arasında yer aldı. Cindy Crawford'un kendisi gibi model olan kızı Kaia Gerber, 2019'un en çok konuşulan süpermodellerinden birisi oldu. Andie MacDowell'ın oyuncu ve model kızı Margaret Qualley, özellikle Bir Zamanlar Hollywood'da filmindeki rolüyle adından söz ettirdi. Yıldız oyuncular Uma Thurman ve Ethan Hawke'ın kızları Maya Hawke, Stranger Things'teki Robin rolüyle armudun gerçekten dibine düştüğünü kanıtladı.





Yılın top trendleri: Hayvan desenleri, ekose, kabarık kollar, mini çantalar ve inci tokalar

2019'da leopardan yılana, zebradan ineğe kadar aklınıza gelebilecek her türlü hayvan desenine doyduk. Mini çantalar ve inci tokalar yılın en sevilen aksesuarları oldu. Bisiklet şortlarını sevenler çok sevdi, sevmeyenler bütün yıl bisiklet şortu kabusu yaşadı. Ekoseye yıllardır doyamadığımız gibi rengarenk versiyonlarını da gardırobumuza ekledik. Kabarık kollar da 2019'un favorileri arasına adını yazdırdı.





Yılın kadını: Billie Eilish

"When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" albümüyle çıkış yapan Billie Eilish bütün müzik listelerini altüst etmekle kalmadı, aynı zamanda büyük moda dergilerinin kapaklarından da düşmedi. Influencer kişiliğiyle bütün dünyada pek çok kişiye ilham olan genç yıldız, trendleri de en çok etkileyen isimlerden birisi oldu. Ödülleri birer birer toplayan ve 6 Grammy adaylığı kazanan Billie'nin yılın kadını olduğunu söylesek yanılmış olmayız herhalde.