Yılbaşı partileri bu kez meleksiz geçecek

Eda Özdemir - PembeNar Özel

Amerikan kadın iç giyim ve güzellik ürünleri firması Victoria's Secret, her yıl ekranlarda yayınlanan televizyon defilesini iptal etti. 2001'den bu yana her yılbaşında yayımlanan defilenin kaldırılma kararı birçok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı.

İlgili kararın seyircinin ilgisinin azalması nedeniyle alındığı konuşulsa da markanın böyle bir karara gitmesinin arkasındaki asıl neden yenilenme süreci. Sadece iç çamaşırı koleksiyonu olmaktan çıkmak isteyen marka artık günlük moda endüstrisinde de adını gösterecek gibi.

Victoria's Secret'ın sahibi olan L Brands'ın CEO'su Leslie Wexler, markanın pazarlama stratejisini yeniden değerlendireceklerini açıkladı.

Geçtiğimiz yıl Aralık 2018'de ABC kanalında yayımlanan defileyi 3,3 milyon kişi izlemişti.