Beklenti mi belirsizlik mi? Hangisi daha iyi?

Beklenti umut verebildiği kadar hayal kırıklığı da yaratabiliyor. Beklenti olmazsa hayal kırıklığı da olmaz, peki ya umut! Umut da mı olmayacak o zaman?

Belirsizlik stres gerilim, korku yaratabildiği kadar bilinmeyen yeni ümitlere, sürprizlere de gebedir.

Hangi hal içinde olayım dersen hadi gel biraz daha açalım konuyu . Beklenti daha çok kıtlık, yokluk bilinci içinde olma halidir. Beklenen her ne ise, o şu an yoktur. Gelsin, olsun istersin. Beklentide sınırlı bir şekil vardır. Bir kalıba sokulmuştur, bu da diğer olabilecek tüm güzel olasılıkların önünü keser maalesef. Oysa bilemediğimiz, sınırlı zihnimizde hayal bile edemediğimiz sonsuz olasılıklar vardır. Ayrıca zamana da bağlar bizi beklenti içinde olmak. Planladığımız zamanda ve şekilde olmayan her şey bizi daha da sabırsız ve umutsuz yapar. Hele bir de, bir kişiden beklentimiz varsa durum daha da vahim olur. Kendi yazdığımız senaryoya uymadı, biçtiğimiz rolü oynamadı diye onu suçlayıp, hayal kırıklığının dibini görebiliriz. Kurban psikolojisine girebilir, ya da hayata küsebiliriz. Sadece iyi bir şey olacağını, sorunun çözüleceğini düşünmek ve kişilerden bağımsız olarak buna inanmak iyi bir umuttur. Şekil yok, zaman yok, başka bir kişinin öz iradesine hükmetmek yok. O zaman sınır da yok. İşte böyle olunca şimdi pozitif bir belirsizlik alanına girdik.

Negatif belirsizlik alanındaysak korkarız. Çünkü kötü bir şey olacak beklentisi vardır. Ve korktuğumuz bazı senaryolar zihnimizde canlanmaktadır. İşte bu senaryoları hayatımıza davet ederiz. Aslında bu belirsizlik değil korku senaryolarına bir davettir. Pozitif belirsizlik, ya da pozitif beklenti kişiye, duruma, şekle, zamana bağlı olmadan eninde sonunda iyi olacağı enerjisini yayar. Burada inanç, teslimiyet ve güven devreye girer. Güven yoksa teslimiyet de yoktur. Teslimiyet varsa senin, benim, onun ve bütünün hayrına bir denge, bir güzellik olacaktır. Tabi bütün bunlar sen elinden gelenin en iyisini yapıp, egonu devreden çıkarabildiğin AN olur.

Şimdi sen karar ver güzel insan, beklenti mi belirsizlik mi?

Arzu Bıyıklıoğlu

ICF PCC Yaşam Koçu & NLP Uzmanı

