Doğru Soruları Sormak

AHHH! O iç ses yok mu iç ses ? Ne diyor sana? "Yapamazsın, başaramazsın, o yok, bu yok, çok geç, beceriksizsin, keşke, beğenmezler, istemezler, sevmezler." İşte bu duyduğun olumsuz olumsuz konuşan iç sesin bir zamanlar dış ses olarak geldi sana. Sen büyürken belki annen baban, belki öğretmenin, belki arkadaşın ya da bir amca, bir teyze fısıldadı hep bunları kulağına. Şimdi iç sesin kendi sesin sanıyorsun? İnanma o sese... Sen istersen yapabilirsin, başarabilirsin, değişebilirsin…

Kendin olan gerçek bir iç ses yaratabilirsin! Evet değişim emek istiyor, cesaret istiyor, istikrar istiyor, aklı kullanmak istiyor AMA oluyor "Acaba yapabilir miyim?" Yanlış soru. "Yapar mıyım, yapmaz mıyım?" Doğru soru bu! Çünkü gerçekten istersen kendini adar yaparsın! İstersen bir de şu soruyu sor kendine: "Yapmazsam ne olur? Yaparsam ne olur?"

Mutlu akşamlar güzel insan

ICF PCC Profesyonel Koç & NLP Eğitmeni

Arzu Bıyıklıoğlu

NLP Uzmanı ve Yaşam Koçu

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