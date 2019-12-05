İlişkinizde Bilmedikleriniz

İlişki Koçluğunda yol alırken yıllardır birlikte olan çiftlerin hala birbirlerini tam olarak tanımadıklarına şahit olduğum çok olmuştur. Ya da birbirlerini tanıma sürecini çok sancılı geçirmiş olan ve bu yüzden de tükenmeye yüz tutmuş ilişkilere şahitliğim çok olmuştur. Tabi her iki durumda da çiftler birlikte ilişkiyi yeni baştan yapılandırmaya ve geliştirmeye niyet etmiş ise güzel sonuçlar almak çok mümkün oluyor.

Şimdi seninle ilişki koçluğunda kullandığım çiftlerin birbirlerini tanıma yöntemlerinden birini paylaşacağım. Yeni bir ilişkiye adım atmışsan veya uzun süreli bir ilişkin varsa partnerinle birlikte bu minik testi yapabilirsin. Tek kural iki tarafında tamamen samimi cevaplar vermesi. En güzeli ayrı ayrı soruları cevaplayıp, sonra birbirinizin cevaplarını tahmin etmeye çalışın. Sonra da cevaplarınızı karşılaştırın.

1) Sevgi diliniz nedir? Soruyu biraz daha açarsam; eşinizin sizi sevdiğini nasıl anlarsınız ya da siz sevginizi nasıl göeterirsiniz? Ya da sevgiyi hangi yolla almayı daha çok istersiniz? (güzel sözler duymak, sizin için önemli olan şeylerin yapılması, yaşamınızda olup bitene ilgi alaka gösterip takip etmesi, sık sık dokunması –tensel temasta olması, birlikte vakit geçirip hatta bazı işleri birlikte yapmak, hediyeler almak, ya da…)

2) Sosyal bir ortamda, arkadaş çevresinde eşinizin hiç yapmasını istemediğiniz iki davranış şekli nedir? Ya da en çok neyi önemsersiniz?

3) Sizin için iyi bir ilişkide kesinlikle olmaması gereken iki şey nedir?

4) Sizin için iyi bir ilişkinin iki temel taşı, olmazsa olmazı nedir?

5) Kırmızı çizginiz nedir? Kesinlikle tahammül edemediğiniz, kabul vermek istemediğiniz geçilmez çizginizi nedir?

6) Sizce bu beş soruya verdiğiniz cevapları eşiniz biliyor mudur?

Hadi geçmiş olsun :) İlişki koçluğunuzu yapın bakalım. Ve her zaman hatırlayın ki bir ilişkiye başlamak kolay kısmıdır. İlişkiyi geliştirmek ve sürdürebilmek kolay değildir. Ciddi anlamda emek ister. Daha güzel bir ilişki yaşamanız dileğimle hoşça kalın :)

Arzu Bıyıklıoğlu

ICF PCC Yaşam Koçu & NLP Uzmanı

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