Kaliteli Yaşam Nedir?

Kalite kelime anlamı olarak bir ürünün bilinen en iyi özelliklerini bünyesinde taşımasıdır. Ancak tanımda pahalı olmasıyla ilgili bir açıklama geçmemesine rağmen algısal olarak kaliteli bir şeyin aynı zamanda pahalı olması gerektiği düşüncesi de yer etmiştir. Bir şey pahalı ise kalitelidir ya da kaliteli olan bir şey pahalıdır. İşte bu yanlış algıdan dolayı ‘’Kaliteli Yaşam‘’dan bahsedildiğinde de kaliteli bir yaşam sürebilmek için çok paraya sahip olunması gerektiği düşünülür. Oysa bizim Bütünsel Gelişim Koçluk çalışmalarında arttırmaya çalıştığımız yaşam kalitesi ; anlamlı ve değerli ilişkiler, severek yapılan iş, hobi geliştirme, spor, beslenme, manevi tatmin, ruhsal gelişim, kişisel özelliklerin kullanılması (bilgi – beceri – yetenek – yaratıcılık) üzerinedir.

Kişinin toplumun veya sistemin dayatmasından çıkıp kendi için anlamlı ve değerli olan yaşam tarzını geliştirerek önce kendine sonra bütüne faydalı olabilmesidir. Arkadaşınızla olan ilişkinin kalitesini hangi mekanda buluştuğunuz değil sohbetinizin içeriği belirler. Ya da kişiliğinizin kalitesini hangi markayı giydiğiniz değil davranış ve sözleriniz belirler. Gününüzün kalitesini gün boyu ne kadar çok iş yaptığınız ya da nerelerde gezdiğiniz değil ne kadar anlamı ve değerli yaşadığınız belirler. Gece yastığa başınızı huzur ve şükürle koyabiliyorsanız, sabah gülümseyerek yeni umutlarla ve pozitif bir merakla yataktan çıkabiliyorsanız Yaşam kaliteniz var demektir.

Peki sen kaliteli bir yaşam sürüyor musun?

Hayatının hangi alanında kaliteyi arttırmaya ihtiyacın var?

Kaliteli bir yaşam sürmek için ilk önce atman gereken adım nedir?

Arzu Bıyıklıoğlu

ICF PCC Yaşam Koçu & NLP Uzmanı

0543 655 5051