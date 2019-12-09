12 Aralık Perşembe sabahı İkizler burcunda senenin son dolunayı gerçekleşecek. Dolunaylarda Güneşle Ay karşı karşıya gelir. Astrolojide bu oluşum tamamlanma, netleşme enerjisi taşır. İkizler Dolunayı'nın etkilerini de 26 Aralık'taki Güneş Tutulmasına kadar hisssediyor olacağız.

İkizler-Yay aksında gerçekleşen dolunay bizlere, ilişkilerimizde kendimizin ve karşımızdakinin iletişim halini düşündürtecek. Yüzeydeki davranışlarımızla derin düşüncelerimizin tutarlılığını sorgulayacağız.

Dürüstlük kavramı da oldukça gündemimizde olacak. İlişkilerimizde karşılıklı ne kadar dürüstüz? Her anlamda açık yürekli olup objektif davranabiliyor muyuz? Bu sorular etrafında döneceğiz. Eğer kendimizde ya da karşımızda gördüğümüzü görmemezlikten gelme eğilimimiz varsa, bu yanılgı tuzağına be sefer düşmemeye çalışalım. Zaten bu tarz durumların daha çok gün yüzüne çıkacağı bir süreçteyiz.

Kulağımıza çok fazla haber gelecektir. Bilgi kirliliği yoğun olacağından her duyduğumuza inanmamaya gayret edelim. Biz de olur olmaz bilgileri etrafa yaymayalım.

Dolunay anında değişken ve öncü nitelikler baskın, sabit nitelik ise zayıf. Bu sebeple bir karar vereceğimizde acele etmeden ve önyargılı olmadan, olayları tartarak ilerlemek önemli hale gelecek.

Oğlak burcundaki kuvvetli etki hem maddi konuları hem de ilişkileri ciddiye almamıza sebep olacak. Kendimizi bu konularda sıkışmış, baskı altında hissetmemiz mümkün. Ya da değersizlik endişesiyle baskı kurma eğiliminde olabiliriz. Her iki durum da bize ani çıkışlarda bulunma potansiyeli verdiğinden, özellikle sözlerimize dikkat etmenin daha sonra faydasını göreceğimiz bir dönemdeyiz.

21-27 Nisan, 24-30 Ağustos ve 22-28 Aralık dönemlerinde doğan kişilerin bu dolunayda karşılaşacakları olaylara kalıcı çözümlemeler getirme şansları yüksek.

Her tamamlanma süreci sağlıklı bir yeni başlangıç için gereklidir. Bu, kimi zaman bir ilişkinin bitişi, kimi zaman da ilişki içinde bir davranışın sonlanması olarak değerlendirilmelidir.

Hepimize sağlıklı iletişimden ve dürüstlükten vazgeçmediğimiz bir dolunay geçirmek dileğimle sevgiler.