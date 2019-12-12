Başlığı okuyunca “Bakalım bu kış hangi renkler modaymış?” diye düşünmüş olabilirsiniz. Bence bu kış ve bundan sonra da her kış temiz, sağlıklı ve ışıldayan bir cilt moda olacak. Son dönemde herşey de olduğu gibi, makyajda da genç, sağlıklı ve doğal görünmek tercih ediliyor.

Bildiğiniz gibi, günümüzde hanımlar temel bir makyaj uygulamasının olmazsa olmazı olan makyaj bazları, yoğun kapatıcılı fondötenler, kontür, allık ve aydınlatıcılar uygulayarak yoğun bir makyaj yapmaktan vazgeçiyorlar. Bunun yerine cildin makyajsız da canlı,bakımlı ve iyi görünmesini sağlayan cilt bakımları, gençlik aşıları, teknolojik cihazlarla cilt gençleştirme uygulamaları ve antiaginge yönelik tüm medikal estetik uygulamalara başvuruyor ve cilt kalitelerini arttırmaya yönelik uygulamalara yatırım yapıyorlar.

Çoğumuzun çocuklukta büyülermizden şu cümlelerle duymuş olduğu; “Biz eşlerimize her daim bakımlı görünmek için onlardan önce uyanır makyaj yapardık. Eşlerimize makyajsız görünmek istemezdik” trendi geçmişte kaldı.

Şimdi ise akım çok başka. Makyaj yapmadan bakımlı, genç ve sağlıklı görünmek.

Eskiden bakımlı görünmek için makyajdan başka bir çözüm yoktu. Sadece anti-aginge yönelik bir takım kremler vardı. Cilt bakımı ve anti aginge yönelik kremler hala var ve günlük bakımın önemli bir parçası ancak kremler tek başlarına cildin derinlerine kadar inerek etki göstermede yeterli olamıyorlar. Mutlaka cildin tüm tabakalarına etki ederek cildi yenileyen uygulamalara ihtiyaç duyuluyor.

Makyaj ile yapmaya çalıştığımız yüz kontürlerini ve yüz ovalini belirginleştirme, gözenekleri fondötenle kapatıp cildi pürüzsüzleştirme, yüzde aydınlık ve canlı bir yansıma oluşturmak için aydınlatıcılar kullanma gibi makyaj hilelerine olan rağbet azalırken, bu etkileri kalıcı olarak elde edebilmenin mümkün olduğu medikal cilt bakımları ve medikal estetik uygulamalara olan ilgi artıyor.

Bu uygulamalar uzun vadede kendimize yaptığınız yatırım olarak düşünüldüğünde, hem beden hem de ruh sağlığımıza katkısı sebebiyle daha çok tercih edilmeye başlandı.

Hangi uygulamaların daha çok tercih edildiğine bakacak olursak; makyajla kapanmış mat, yoğun gözenek ve siyah nokta problemi olan bir cilt yerine, gözenekleri sıkı, her türlü kirden ve siyah noktadan arınmış, nefes alan, canlı bir cilt için öncelikle düzenli medikal cilt bakımı ve bu alandada en etkili ve derinlemesine cilt bakımı uygulaması olan Hydrafacial Cilt Bakımı ilk sırada yer almakta.

Ciltteki renk eşitsizliklerini ve hafif lekeleri gidermek, sağlıklı parlak bir cilt için Thilium Lazer Baby Face tercih ediliyor.

Cilt elastikiyetini arttırıp, sarkmaları toparlamak, akne izlerini iyileştirmek, yüzdeki ince çizgi ve kılcal kırışıklıkları gidermek, cildi sıkılaştırıp, pürüzsüzleştirmek için Altın Frekans - Altın iğne uygulaması oldukça iyi ve memnuniyet verici bir uygulama.

Mimik kırışıklıklarını gidermek için botoks uygulamaları ameliyatsız estetik uygulamalarının başını çekmeye devam ediyor. Bunlarla birlikte, yüzdeki hacim kayıplarını gidermek ve elmacık kemiklerini, yüz kontürlerini belirginleştirmek için, rujla dolgun gösterilmeye çalışılan dudakları doğal hali ile dolgunlaştırmak için kullanılan dolgu uygulamaları da son dönemlerde en çok tercih edilen medikal estetik uygulamalar arasında yerini almaktadır.

Tek başına ya da yukarı bahsettiğimiz uygulamalarla kombinlenerek yapılabilen mezoterapi uygulamaları da medikal cilt uygulamaları arasında önemli bir yer tutmaktadır. Cildin ihtiyacı olan ve sadece krem uygulamaları ile cildin derinlerine ulaşamadığı için etkili olamayan vitamin, mineral ve peptidleri, leke açıcı özelliği olan C vitamini, retinoik asit gibi içerikleri mezoterapi ile cilde uygulamak cilt kalitesini arttırmakta, cilde canlılık, parlaklık ve renk eşitliği sağlamaktadır.

Görünen o ki, gerek bu kış , gerekse bundan sonra kalıp gibi yapılan cilt makyajları yerine, makyajsız, nefes alan, parlayan, genç ve sağlıklı ciltler moda olacak.

Gözlerde yumuşak görünümlü, hafif açık pastel tonlardaki farlar, alınmamış doğal kaşlar, belirgin eyelinerlar yerine, doğal görünümlü, ince, kirpik dibi diplinerlar, dudaklarda açık renk, doğal tonlar da moda olmaya devam edecek.

Rahatına düşkün, doğal olmayı seven, sağlıklı ve hayatı benimsemiş hanımlar için bu yazdıklarım iyi haber olsa gerek.

Hepimiz için sağlıklı ve ışıldayan bir kış mevsimi olsun.

Uzm. Aylin Çetinkaya

www.aylincetinkaya.com

www.instagram.com/aylincetinkayacom/