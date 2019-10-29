Son yıllarda sağlık sektöründeki gelişmelerin bir çoğu teknolojideki gelişmelerden kaynaklanıyor. Teknoloji doğru şekilde kullanıldığında hem sağlığımıza hemde güzelliğimize bir çok faydası sunuyor.

Bu yazımda sizlere, daha sağlıklı ve genç bir cilde sahip olabilmek için teknolojinin bize sunduğu bazı yeniliklerden bahsedeceğim. Hiç kuşkusuz sağlıksız olmanın ve yaş almanın etkilerinin ilk görüldüğü yer cildimiz. Cildimiz en değerli giysimiz. Aynaya ilk baktığımızda yüzümüzü görüyoruz ya da biriyle ilk karşılaştığımızda ilk baktığı yer yüzümüz. Sabah uyandığımızda cildimiz kurumuş, kırışmış, rengi solmuş ya da sivilcelenmişse, o gün bizim için kötü başlıyor.

Peki sabahları pırıl pırıl, sağlıklı, bebek gibi bir yüzle aynada karşılaşsanız gününüzü nasıl geçirirsiniz? Bu görüntü bizi hem fiziksel hemde ruhsal olarak etkiliyor. Bunun için cildimize düzenli olarak bakmamız, onu korumamız ve ilgilenmemiz gerekiyor.

Yüzünü her gün sağlıklı ve bakımlı göstermek için sabah uyandığında makyaj yapan hanımlar bilirler; bir gün makyajsız dışarı çıktığında, bir tanıdığı ile karşılaştığında “Hasta mısın, solgun görünüyorsun?” sorusunu alabilirler. İşte bu sebepledir ki, makyaj hanımlarda bağımlılık haline gelir. Her gün evden çıkmadan mutlaka makyaj yapılır. Önce nemlendirici sürülür, sonra solgun cildini canlandıracak, renk eşitsizliklerini giderip cildini aydınlatacak, varsa sivilce izlerini ve kılcal kırışıklıkları kapatıp cildi pürüzsüzleştirecek bir fondötenle devam eder makyaj. Bittiğinde de bir ohh çekilip “Tamamdır, artık dışarı çıkabilirim “ öz güveni ile birlikte atılır adımlar dışarı.

Ancak uzun süre sürekli yapılan makyajın yanı sıra gün içerisinde maruz kaldığımız güneş ve diğer UV ışınlar yaşlanmanın etkileri ile birleşince bir çok olumsuz faktörü bir araya getirmiş oluyor. Sonuçta cildimizdeki gözeneklerin tıkanması ile ciltte sivilcelenme, yağ dengesizlikleri, siyah noktalar ve renk eşitsizliklerini arttırıcı etkiler giderek artar. İşte bu noktada cildimiz için derin bir temizlik ve tedavi vakti çoktan gelmiş demektir.

Şimdi bazılarınız “ama ben cildimi her gün temizliyorum” diyebilirsiniz. Yüzeyden yapılan temizlik hiç bir zaman gelişmiş teknolojilerin sunduğu faydalara yetişemiyor malesef. Bunun için Amerika'da son 8 yıldır üst üste dünyanın en iyi cilt bakım uygulaması seçilen Hydrafacial Cilt bakımından bahsedeceğim sizlere.

Hydrafacial nedir?

Amerikan cilt bakımı sistemi olarakta bilinen bu Hydrafacial sayesinde cildin nem ihtiyacını sağlayan kolojen, sıkılığını koruyan elastin ve canlılığını koruyan vitaminler cilde geri kazandırılıp cildin parlaması, nemlenmesi ve tazelenmesini sağlanıyor. Özellikle hanımlara ayda bir kez Hydrafacial Medikal Cilt Bakımı ve tedavisini tavsiye ediyorum.

Çalışan hanımlar için işinden çıkıp güvendiği bir kliniğe gidip yaklaşık 1 saat içinde yaptırabilecekleri kolay ve etkili bir cilt bakım uygulaması. "Güveninir klinikler" diyorum çünkü, her zaman en iyi olan ve talep edilen taklit edilebilir olduğundan, ojinal hydrafacial olmayan bu işlemin bir çok taklidi mevcut. Bu konuda dikkatli davranarak sağlığınızı riske atmayın.

Hydrafacial aşamaları?

Orjinal Hydrafacial medikal cilt bakımı işleminde cilt tipinize uygun ürünler seçilir ve 3 aşamalı yoğun bir cilt bakımı uygulanır. Düzenli olarak uygulanan hydrafacial cilt bakımı ve tedavisi cildinizin daha genç ve parlak görünmesine katkı sağladığıdan günlük makyaj ihtiyacınızıda azaltacaktır. Doğru ürünlerle uygulanan hydrafacial cilt bakım ve tedavisi ile cildinize kapanan gözeneklerden dolayı yerleşen ve artmaya doğru giden kırışıklıklar azalır, sivilce izlerinin tedavisi sağlanır. Cilt bakımı ile renk eşitsizlikleri giderilip ciltte canlılık düzenli hale getirilir.

Yaşlanmanın etkilerini geciktirmek için cildinize bakmayı ihmal etmeyin. Cildimiz için gelişen teknolojilerden nasıl faydalanacağımızı anlatmaya devam edeceğim. Bir sonraki yazımda görüşünceye kadar sevgiyle ve güzellikle kalın.

Uzm. Aylin Çetinkaya