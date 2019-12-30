Kaşlar hemen hemen bütün kadınların yüzünde en çok dikat ettikleri nokta. Gür kaşlılar sadece düzenli kaş alımı ile kaş şekillerini korumaya çalışırken, seyrek kaşlılar hem kaşlarını gür göstermekle, hem de güzel şekil vermekle uğraşıyorlar. Bir de bu durumun sürekli tekrar edilmesi gerekiyor. Yani tek sefer yaptığınızda kurtulamıyorsunuz. Özetle kaşlar, özellikle hanımlar için çok uğraşılı bir konu.

Kaşlar, yüze ifadeyi veren en önemli parça olmakla beraber, yüzün altın oranını belirleyen en kritik nokta. Kaşların şekli birbirinden çok farklı olduğunda, yüzde simetrik bir görünüm yakalamak mümkün olmuyor.

Kaşlar daha çok yaş ile beraber, seyrekleşmeye başlıyor. Yaştan bağımsız genç yaşlarda da stres, geçirilen bir takım rahatsızlıklar, kullanılan ilaçlar vb sebeplerle kaşlar seyrelebilir, dökülebilir. Seyrelmiş kaşlar, yüzü solgun ve cansız gösterir.

İstenmeyen bu görüntünün önüne geçmek, kaşlarını dolgun ve canlı göstermek isteyenler, kaşlarını kaş kalemi, kaş farı gibi kozmetik içerikli makyaj malzemeleri ile boyamaya başlıyorlar. Kozmetik içerikli bu ürünler, kaş köklerine zarar vererek uzun vadede kaşların daha da dökülmesine sebep olabiliyor. Böyle bir durum olduğunda kaş yapayım derken göz çıkarmış oluyoruz.Bir de kaşları boyama işlemini her gün düzenli yapmanız gerekiyor, boyama ile ortaya çıkan görüntü pek de doğal görünmüyor. Yüz ölçülerine ve şekline göre kaşları simetrik ve doğru şekilde her gün boyamanın zorluğu ise apayrı bir konu, bu konuya hiç girmiyorum.

Bu zor işten kurtulmak isteyenlerin imdadına yaklaşık 20 sene öncelerde dövme kaş yöntemi yetişti. Vücuda yapılan dövme, kaşlara makyaj olarak da uygulanmaya başlandı. “Dövme kaş” söylemi buradan gelir. Vücuttaki dövme için kullanılan koyu renkli boyalar kaş bölgesine uygulanıyordu. Kaşı seyrek olan çokça kişi her gün makyaj kalemi ile kaşlarını boyamak istemediğinden, bu dövme kaş yöntemine başvurdu. Tek avantajı çok uzun süre kullanım imkanı olan bu uygulama, koyu ve yapay görüntüsü sebebiyle mutsuzluk ve pişmanlık yarattı. O dönem kaşlarına dövme yaptıran kadınlar sonra bu dövmeleri sildirmekle uğraştı.

Peki o zaman ne yapacağız? Kaşlardaki sorunu nasıl çözeceğiz?

Son 5 yıldır yaygın şekilde uygulanan yeni bir yöntem var. “Kıl Tekniği Kaş Kontürü” işlemi.

Kaş kalemi, kaş farı gibi kozmetikler hergün uğraşması zor ve uzun vadede zararlı olabiliyor. Dövme tekniği ise yıllarca kullanılabiliyor ama koyu ve yapay görünümlü. İşte ikisinin negatif bütün özelliklerini çıkarın, geriye kıl tekniği kaş kontürü kalıyor.

- Boya görünümünde yapay değil, gerçek kaş kılı görünümünde doğal yapılabiliyor.

- Koyu renkler değil, kişinin kendi kaşına uygun tonlarda, açık ve doğal renk seçenekleri var.

- Ömür boyu değil, ortalama 1 yıl kalıcı, bu sayede kaş şeklinde değişiklik yapma imkanı sunuyor.

- Kozmetik değil, daha organik içerikli, FDA onaylı pigmentlerle yapılabiliyor.

- Kıl kökü ile bir teması olmadığı için kaşlara da bir zararı dokunmuyor.

- İşlemden önce kaşlar ölçümlerle tasarlandığı için, yüzde simetrik bir görüntü imkanı sağlıyor.

Tabii saydığım tüm bu olumlu özellikler, kıl tekniği kaş kontürü uygulamasını, bilgi ve tecrübe ile, kaliteli pigment ve hijyenik ortamda, işini saygıyla, severek yapan eğitimli, donanımlı, bu işi yapmaya ehliyeti olan uzmanlarca yapıldığında geçerli.

Sağlıkla ve güzellikle kalın.