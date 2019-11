B12 vitamini eksikliği yaşam kalitesini düşürmekle kalmayıp ilerleyen zamanlarda vücutta ciddi hasarlara ve ölümcül sağlık sorunlarına neden olabilir. b12 vitamini eksikliğini yaşamamak için ilk olarak nedenlerini bilmek gerekir.

B12 vitamini, eksikliği nedenleri…

B12 vitamini eksikliğinin en önemli nedeni, beslenme sorunudur. Besinlerden yeteri kadar b12 vitamini alınmadığında eksiklik yaşamak kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle b 12 içerden gıdalardan bolca tüketmek gerekir.

B12 vitamini hangi besinlerde bulunur?

B12 vitaminini bolca alabilmek için et, süt, yumurta, ciğer, yumurta ve balıktan muhakkak tüketmek gerekir. Her sabah kahvaltısında ve haftada bir veya iki kez akşam yemeklerinde ciğer, balık veya et tüketirseniz b12 vitamini eksikliğinizi giderebilirsiniz.

Ancak bazı kişiler b12 ağrılıklı beslendikleri takdirde bir türlü vitamin değerlerini yükseltmezler. Bunun nedeni yaşadıkları bir takım sağlık problemleri olabilir. B12 ağırlıklı beslendiğiniz halde bir türlü değerlerinizi yükseltemiyorsanız ağıda vermiş olduğumuz hastalıklardan birine sahip olabilirsiniz.

Mide rahatsızlıkları



Midede meydana gelen gastrit türü hastalıklar mide çeperindeki hücrelerin azalması durumudur. Mide içi hücrelerin azalması durumunda B12 vitaminin depolanması mümkün olmamaktadır.

Çölyak hastalığı

Yaşlanmak

Yaş ilerlemeye başladığında b12 vitamini emilimi azalmaktadır. Bu nedenle orta yaşın biraz üzerinde olanlar B12 vitaminine dikkat etmelidirler.

B 12 vitamini eksikliği kimlerde görülmektedir?

Vejeteryan olan kişilerde

Vejeteryan olanlarda genellikle b12 vitamini eksikliğine çok sık rastlanır. Et, süt, yumurta gibi besinleri hiçbir zaman tüketmemek ilerleyen zamanlarda B12 vitamini eksikliğini getirir hatta ciddi sağlık problemlerine neden olabilir.

Diyabet hastalarında

50 yaş üzerinde olan ve diyabet hastası olan sık ilaç kullanan kişilerin muhakkak b12 vitamini eksikliği olup olmadığını araştırmalıdırlar.

Çölyak hastalarında

Gıdaların vücut tarafından işlenmesinde sorunlara yol açan Crohn hastalığı, çölyak hastalığı gibi hastalıkları yaşayanlarda B12 eksikliği sık görülmektedir.

Alkol tüketenlerde

Cerrahi zayıflama operasyonu geçirenlerde

Mide kelepçesi kullanan kişilerde



B12 vitamini eksikliğinde vücut belli tepkiler ortaya çıkarmaktadır. İlk zamanlarda B12 vitamini eksikliğinde hafif aksaklıklar meydana gelir. Ancak daha sonraları bu eksiklikler, şiddetlenir ve ciddi rahatsızlıklar ortaya çıkartabilir.

B12 vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

B12 vitamini eksikliğinde vücut geneline yeterli oksijen taşıyamaz bu nedenle vücutta yorgunluk ve halsizlik hissi oluşur. Hafif baş dönmeleri de beraberinde gelen belirtiler arasındadır.

Diş eti kanaması



B12 eksikliğinde özellikle diş etlerinde kanamalar görülür. Diş etlerinde sürekli olarak kanama meydana gelmesi b12 eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir.

Kabızlık

Şiddetli ve sürekli hale gelen kabızlık B12 eksikliğinin en önemli belirtileri arasında yer alır.

Baş ağrısı

Baş ağrısı ve konsantrasyon eksikliği B12 eksikliğinin belirtileri arasındadır.

Morarma

Kollarda ve bacaklarda meydana gelen nedeni bilinmeyen morarmalar B12 eksikliğine işaret ediyor olabilir.

Yaş gruplarına göre günlük B12 miktarları

7-12 Ay Arası: 0.5 mcg

1-3 Yaş Arası: 0.9 mcg

4-8 Yaş Arası: 1.2 mcg

0-6 Ay Arası: 0.4 mcg

9-13 Yaş Arası: 1.8 mcg

14-18 Yaş Arası: 2.4 mcg

Yetişkinler: 2.4 mcg

Gebelik ve Emzirme Dönemi: 2.6 mcg