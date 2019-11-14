Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSağlık HaberleriB12 eksikliği belirtileri ve nedenleri nelerdir?
14.11.2019 - 15:11 |

B12 eksikliği belirtileri ve nedenleri nelerdir?

B12 vitamini vücut için oldukça önemli olan vitaminler arasında yer almaktadır. B12 vitamini eksikliği tedavi edilmediği takdirde vücutta ciddi sağlık sorunları meydana gelebilir. B12 eksikliği nedenleri, B12 vitamini eksikliği kimlerde görülür, B12 vitamini eksikliği belirtileri nelerdir diye merak ediyorsanız tüm soruların cevabını yazımızda bulabilirsiniz

B12 eksikliği belirtileri ve nedenleri nelerdir?

B12 vitamini eksikliği yaşam kalitesini düşürmekle kalmayıp ilerleyen zamanlarda vücutta ciddi hasarlara ve ölümcül sağlık sorunlarına neden olabilir. b12 vitamini eksikliğini yaşamamak için ilk olarak nedenlerini bilmek gerekir.

B12 vitamini, eksikliği nedenleri…

B12 vitamini eksikliğinin en önemli nedeni, beslenme sorunudur. Besinlerden yeteri kadar b12 vitamini alınmadığında eksiklik yaşamak kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle b 12 içerden gıdalardan bolca tüketmek gerekir.

B12 vitamini hangi besinlerde bulunur?

B12 vitaminini bolca alabilmek için et, süt, yumurta, ciğer, yumurta ve balıktan muhakkak tüketmek gerekir. Her sabah kahvaltısında ve haftada bir veya iki kez akşam yemeklerinde ciğer, balık veya et tüketirseniz b12 vitamini eksikliğinizi giderebilirsiniz.

Ancak bazı kişiler b12 ağrılıklı beslendikleri takdirde bir türlü vitamin değerlerini yükseltmezler. Bunun nedeni yaşadıkları bir takım sağlık problemleri olabilir. B12 ağırlıklı beslendiğiniz halde bir türlü değerlerinizi yükseltemiyorsanız ağıda vermiş olduğumuz hastalıklardan birine sahip olabilirsiniz.

Mide rahatsızlıkları

Midede meydana gelen gastrit türü hastalıklar mide çeperindeki hücrelerin azalması durumudur. Mide içi hücrelerin azalması durumunda B12 vitaminin depolanması mümkün olmamaktadır.

Çölyak hastalığı

Yaşlanmak

Yaş ilerlemeye başladığında b12 vitamini emilimi azalmaktadır. Bu nedenle orta yaşın biraz üzerinde olanlar B12 vitaminine dikkat etmelidirler.

B 12 vitamini eksikliği kimlerde görülmektedir?

Vejeteryan olan kişilerde

Vejeteryan olanlarda genellikle b12 vitamini eksikliğine çok sık rastlanır. Et, süt, yumurta gibi besinleri hiçbir zaman tüketmemek ilerleyen zamanlarda B12 vitamini eksikliğini getirir hatta ciddi sağlık problemlerine neden olabilir.

Diyabet hastalarında
50 yaş üzerinde olan ve diyabet hastası olan sık ilaç kullanan kişilerin muhakkak b12 vitamini eksikliği olup olmadığını araştırmalıdırlar.

Çölyak hastalarında
Gıdaların vücut tarafından işlenmesinde sorunlara yol açan Crohn hastalığı, çölyak hastalığı gibi hastalıkları yaşayanlarda B12 eksikliği sık görülmektedir.

Alkol tüketenlerde

Cerrahi zayıflama operasyonu geçirenlerde

Mide kelepçesi kullanan kişilerde

B12 vitamini eksikliğinde vücut belli tepkiler ortaya çıkarmaktadır. İlk zamanlarda B12 vitamini eksikliğinde hafif aksaklıklar meydana gelir. Ancak daha sonraları bu eksiklikler, şiddetlenir ve ciddi rahatsızlıklar ortaya çıkartabilir.

B12 vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

B12 vitamini eksikliğinde vücut geneline yeterli oksijen taşıyamaz bu nedenle vücutta yorgunluk ve halsizlik hissi oluşur. Hafif baş dönmeleri de beraberinde gelen belirtiler arasındadır.

Diş eti kanaması

B12 eksikliğinde özellikle diş etlerinde kanamalar görülür. Diş etlerinde sürekli olarak kanama meydana gelmesi b12 eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir.

Kabızlık

Şiddetli ve sürekli hale gelen kabızlık B12 eksikliğinin en önemli belirtileri arasında yer alır.

Baş ağrısı

Baş ağrısı ve konsantrasyon eksikliği B12 eksikliğinin belirtileri arasındadır.

Morarma

Kollarda ve bacaklarda meydana gelen nedeni bilinmeyen morarmalar B12 eksikliğine işaret ediyor olabilir.

Yaş gruplarına göre günlük B12 miktarları

7-12 Ay Arası: 0.5 mcg
1-3 Yaş Arası: 0.9 mcg
4-8 Yaş Arası: 1.2 mcg
0-6 Ay Arası: 0.4 mcg
9-13 Yaş Arası: 1.8 mcg
14-18 Yaş Arası: 2.4 mcg
Yetişkinler: 2.4 mcg
Gebelik ve Emzirme Dönemi: 2.6 mcg

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Günün Kombini

Bir Kot Bir Bluz

Bir Kot Bir Bluz
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Gün içinde yoğun bir temponuz olabilir. İletişimden kaynaklı yanlışlıklara dikkat etmelisiniz. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgileneceğiniz zamanlar var. Hayal ettiğinizden farklı olaylarla karşılaşabilirsiniz. İşlerinizde en iyisini yapmaya çalışacaksınız. Dedikodulara kulak asmamalısınız. Akşam saatlerinde yeni şeyler deneyimlemek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sorumlu olduğunuz işlerde hayaller içinde olmamaya özen gösterin. Mücadele ettiğiniz konularda çatışmalı olayların içinde kalmayın. Başarı elde etmek için, yeteneklerinizi kullanmak isteyeceksiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili blokajlar hissedebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde duygusal olarak engellendiğinizi hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel hassasiyetinizin olduğu konular gündeminizi meşgul edebilir. Hayallerinizin peşinden gidip, yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işleriniz için mücadele verebilirsiniz. Zirvede kalabilmek için bazı şeylerden ödün vermeniz gerekebilir. Akşam saatlerinde kendinizle ilgili değişim içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün bilemediğiniz konular gündeminizi meşgul edebilir. Umut ettiğiniz şeylerden dolayı hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Gizli düşmanlarınıza karşı dikkat etmenizde fayda var. Bazı olayları kabullenme içine girebilirsiniz. Tartışmalara karşı duyarlı olun. Sorumlu olduğunuz işlerinizde gelecek yönünde beklentilere girebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün alacağınız desteklerle işlerinizi tamamlamanıza yardımcı olacaktır.  Gelecek beklentilerinizle ilgili yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Uğraştığınız işlerde yeni kararlar söz konusu. Gün içinde fikir çatışmaları olabilir. Arkadaşlarınızla yaptığınız programlar sizi kısmen rahatlatacaktır. İlerleyen saatlerde planlarınızda değişiklikler olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili konularla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Başarı için çok çaba sarf edebilirsiniz. Üstlerinizden destek almak sizi motive edecektir. Sorumlu olduğunuz konuları daha fazla göz önünde tutmak isteyebilirsiniz. Annenizle ilgili konuları ihmal etmemeye çalışın. Akşam saatlerinde farklı konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde yeni şeyler öğrenmek için çaba gösterebilirsiniz. Akademik konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. Yabancılarla ilgili olaylar gündeminizi meşgul edebilir. Eksik iletişimden kaynaklı problem çıkabilir. Sorumlu olduğunuz konularda sezgileriniz size yol gösterecektir. İşlerinizde gelecek yönünde kararlar almak durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün endişe duyduğunuz konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Bu olaylar size kriz yaratabilir. Sinirlerinizi kontrol etmeye çalışmalısınız. Gün içinde sizi uğraştıracak olaylardan uzak durun. Sorumlu olduğunuz konulara vereceğiniz mücadeleler önem kazanabilir. İlerleyen saatlerde ilişkilerinizde kopmalar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sabah saatlerinde daha fazla sezgilerinizle hareket etme eğiliminde olabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde çıkabilecek iletişim problemlerine karşı dikkatli olmanızda fayda var. İç dengenizi korumaya çalışın. Akşam saatlerinde hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Kendinizi tamamlanmış hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün çalışma hayatınızda daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Gelecek yönünde hedeflerinizle ilgili üstlerinizle iletişime geçebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla birlikte alternatif planlar yapmak işlerinizi kolaylaştırabilir. Sizi bazı olaylar yorabilir. Fikir ayrılıkları doğabilir. İlerleyen saatlerde farklı programlar yaparak günün yorgunluğunu atmış olursunuz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Uğraştığınız işlerde en iyisini yapmaya çalışacağınız bir gündesiniz. Yaratıcı olduğunuz konulara zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız işlerde ilişkilerinizi kullanmak sizi ileriye taşıyacaktır. Gün içinde birçok konuda alternatif planlar yapabilirsiniz. İlişkide olduğunuz kişilerle çatışma içinde olmamaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ev hayatınızla ilgili konularda karşıt fikirlerle karşılaşabilirsiniz. Planlarınızda değişiklikler olabilir.  Sabah saatlerinde hayaller içinde kalmak isteyebilirsiniz.  Gün içinde geçmişle ilgili olaylar gündeme gelebilir. Bu konularda kendinizi rahatlatmaya çalışın. İkili ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Çatışmalara dikkat edin.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Tuğçe Çalışkanerler Ercan
Tuğçe Çalışkanerler ErcanDönüşüm Evde Başlar
Aynur Yüce
Aynur YüceHelikopter Ebeveynler
Dr. Murat Ulusoy
Dr. Murat UlusoyVajinismus Çözümsüz mü?
Merve Kantarcı Çulha
Merve Kantarcı ÇulhaDüdüklü Tencere Nasıl Patlar
Doç. Dr. Cem ARITÜRK
Doç. Dr. Cem ARITÜRKİlham Verici 10 Koşu Kitabı
Güney Güneyan
Güney GüneyanKorku Dimağı
Op. Dr. Seval Taşdemir
Op. Dr. Seval TaşdemirGenetik Tanı Testi Nedir?
Betül Yergök
Betül YergökCinsel Güdüler Yerine Tutku
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaSaç Mezoterapisi
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşKasımpatı Nasıl Bakılır?
En Çok İzlenen Videolar
Limitleyici nefes alışkanlığından kurtulmak için nefes egzersizleri uygulamak doğru mu?Limitleyici nefes alışkanlığından kurtulmak için nefes egzersizleri uygulamak doğru mu?
Human design (insan tasarımı) nedir?Human design (insan tasarımı) nedir?
Neden doğru nefes alamıyoruz?Neden doğru nefes alamıyoruz?
Şebnem Burcuoğlu: Süreya Kuaför Salonu Bölüm 3Şebnem Burcuoğlu: Süreya Kuaför Salonu Bölüm 3

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

30 yaşındaki kadınlar için en önemli cilt bakımı ipuçları

30 yaşındaki kadınlar için en önemli cilt bakımı ipuçları

Uzmanlar öneriyor: Karabuğday ile kemik erimesini yenin

Uzmanlar öneriyor: Karabuğday ile kemik erimesini yenin

B12 eksikliği belirtileri ve nedenleri nelerdir?

B12 eksikliği belirtileri ve nedenleri nelerdir?

Sağlığınıza zarar verecek zehir saçan 5 kumaş türü

Sağlığınıza zarar verecek zehir saçan 5 kumaş türü

Sıradaki Haber