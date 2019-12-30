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30.12.2019 - 17:14 |

B12 eksikliği belirtileri, nedenleri, yan etkileri nelerdir? B12 vitamini eksikliği nelere yol açar?

B12 vitamini, beden ve sinir sistemi için büyük önem taşıyan vitaminler arasında yer almaktadır. B12 eksikliği denildiğinde genelde ilk akla gelen belirti unutkanlık olsa da aslında birçok sağlık sorununa yol açabiliyor. Bir diğer adıyla kobalamin olarak bilinen B12 vitamini, çoğunlukla besinler yoluyla alınabilen vitaminler arasında yer alıyor. Eğer normalin çok altında eksiklik mevcut ise çeşitli takviyeler alınabiliyor. Peki B12 eksikliği hangi sorunlara yol açar? B12 vitamini eksikliğinin başlıca nedenleri nelerdir? En önemlisi; B12 vitamini eksikliği olduğunda beden ve sinir sisteminde ne tür rahatsızlıklar ortaya gelir?

B12 eksikliği belirtileri, nedenleri, yan etkileri nelerdir? B12 vitamini eksikliği nelere yol açar?

B12 vitamini eksikliği yaşam kalitesini düşürmekle kalmayıp ilerleyen zamanlarda vücutta ciddi hasarlara ve ölümcül sağlık sorunlarına neden olabilir. b12 vitamini eksikliğini yaşamamak için ilk olarak nedenlerini bilmek gerekir.

B12 vitamini, eksikliği nedenleri…

B12 vitamini eksikliğinin en önemli nedeni, beslenme sorunudur. Besinlerden yeteri kadar b12 vitamini alınmadığında eksiklik yaşamak kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle b 12 içerden gıdalardan bolca tüketmek gerekir.

B12 vitamini hangi besinlerde bulunur?

B12 vitaminini bolca alabilmek için et, süt, yumurta, ciğer, yumurta ve balıktan muhakkak tüketmek gerekir. Her sabah kahvaltısında ve haftada bir veya iki kez akşam yemeklerinde ciğer, balık veya et tüketirseniz b12 vitamini eksikliğinizi giderebilirsiniz.

Ancak bazı kişiler b12 ağrılıklı beslendikleri takdirde bir türlü vitamin değerlerini yükseltmezler. Bunun nedeni yaşadıkları bir takım sağlık problemleri olabilir. B12 ağırlıklı beslendiğiniz halde bir türlü değerlerinizi yükseltemiyorsanız ağıda vermiş olduğumuz hastalıklardan birine sahip olabilirsiniz.

Mide rahatsızlıkları

Midede meydana gelen gastrit türü hastalıklar mide çeperindeki hücrelerin azalması durumudur. Mide içi hücrelerin azalması durumunda B12 vitaminin depolanması mümkün olmamaktadır.

Çölyak hastalığı

Yaşlanmak

Yaş ilerlemeye başladığında b12 vitamini emilimi azalmaktadır. Bu nedenle orta yaşın biraz üzerinde olanlar B12 vitaminine dikkat etmelidirler.

B 12 vitamini eksikliği kimlerde görülmektedir?

Vejeteryan olan kişilerde

Vejeteryan olanlarda genellikle b12 vitamini eksikliğine çok sık rastlanır. Et, süt, yumurta gibi besinleri hiçbir zaman tüketmemek ilerleyen zamanlarda B12 vitamini eksikliğini getirir hatta ciddi sağlık problemlerine neden olabilir.

Diyabet hastalarında
50 yaş üzerinde olan ve diyabet hastası olan sık ilaç kullanan kişilerin muhakkak b12 vitamini eksikliği olup olmadığını araştırmalıdırlar.

Çölyak hastalarında
Gıdaların vücut tarafından işlenmesinde sorunlara yol açan Crohn hastalığı, çölyak hastalığı gibi hastalıkları yaşayanlarda B12 eksikliği sık görülmektedir.

Alkol tüketenlerde

Cerrahi zayıflama operasyonu geçirenlerde

Mide kelepçesi kullanan kişilerde

B12 vitamini eksikliğinde vücut belli tepkiler ortaya çıkarmaktadır. İlk zamanlarda B12 vitamini eksikliğinde hafif aksaklıklar meydana gelir. Ancak daha sonraları bu eksiklikler, şiddetlenir ve ciddi rahatsızlıklar ortaya çıkartabilir.

B12 vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

B12 vitamini eksikliğinde vücut geneline yeterli oksijen taşıyamaz bu nedenle vücutta yorgunluk ve halsizlik hissi oluşur. Hafif baş dönmeleri de beraberinde gelen belirtiler arasındadır.

Diş eti kanaması

B12 eksikliğinde özellikle diş etlerinde kanamalar görülür. Diş etlerinde sürekli olarak kanama meydana gelmesi b12 eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir.

Kabızlık

Şiddetli ve sürekli hale gelen kabızlık B12 eksikliğinin en önemli belirtileri arasında yer alır.

Baş ağrısı

Baş ağrısı ve konsantrasyon eksikliği B12 eksikliğinin belirtileri arasındadır.

Morarma

Kollarda ve bacaklarda meydana gelen nedeni bilinmeyen morarmalar B12 eksikliğine işaret ediyor olabilir.

Yaş gruplarına göre günlük B12 miktarları

7-12 Ay Arası: 0.5 mcg
1-3 Yaş Arası: 0.9 mcg
4-8 Yaş Arası: 1.2 mcg
0-6 Ay Arası: 0.4 mcg
9-13 Yaş Arası: 1.8 mcg
14-18 Yaş Arası: 2.4 mcg
Yetişkinler: 2.4 mcg
Gebelik ve Emzirme Dönemi: 2.6 mcg

B12 içeren yiyecekler nelerdir?

  • İstiridye, midye gibi kabuklu deniz hayvanları,
  • dana karaciğeri,
  • tavuk ciğeri,
  • uskumru,
  • somon,
  • ton balığı,
  • ringa balığı,
  • sardalye,
  • alabalık,
  • yengeç,
  • karides,
  • zenginleştirilmiş kahvaltılık gevrekler,
  • kırmızı et,
  • süt,
  • yoğurt,
  • peynir çeşitleri,
  • yumurta

B12 iğnesi nedir?
B12 vitamini eksikligini tedavi etmek icin B12 vitamini iğnesi kullanılmaktadır. B12 vitamini iğnesi yüksek oranda B12 vitamini içermekte olup B12 vitamin eksikliğini hızlı bir şekilde normale döndürmeye yardımcı olur. B12 vitamini iğnesi bu iğneyi vurulmaya başladıktan 15 gün sonra etkisini göstermeye başlayacaktır. Kandaki B12 vitamini seviyesi kan tahlili ölçülür ve yetişkinlerde 750-1000 arası B12 vitamin değerleri normal kabul edilir. B12 iğnesinin kullanım süresini doktor belirleyecektir. B12 iğnesi kalçadan vurulur, içilmez.

B12 fazla olursa ne olur?

B12 vitamini diğer vitaminlerin aksine fazlalığı durumunda toksik etki göstermez. Yüksek miktarda tüketmek genelde yan etkilere neden olmaz.

Nadiren yan etkiler oluşabilir ama bunlar da B12 fazlalığını tespit etmek için yeterli değildir:

  • Vücudun farklı yerlerinde kaşınma
  • Kalbin düzgün çalışmaması
  • Sersemlik
  • Baş ağrısı

B12 fazlalığı nedenleri nelerdir?

Hayvansal ürünleri çok fazla tüketme
B12 vitamini hayvansal ürünlerde bolca bulunur. Bunları çok tüketen insanlarda B12 fazlalığı ortaya çıkabilir. B12 fazlalığı olan insanların büyük çoğunluğunda aynı zamanda obezite vardır. Ayrıca vitamin takviyeleri de B12 vitamini yüksekliğine neden olabilir.

Hastalıklar
B12 vitamini yüksekliği nadiren başka bir hastalığın belirtisidir.

B12 vitamini karaciğerde depolandığı için, karaciğerdeki bir hasar sonucu dolaşım sistemine salınan B12 vitamini kanda fazlalaşabilir. Karaciğeri etkileyen siroz ve hepatit bunlardan bazılarıdır. Ama B12 fazlalığı tek başına bu hastalıkların teşhisi için dikkate alınmaz.

Ayrıca böbrek yetmezliği, hipereozinofilik sendrom ve bazı lösemi türlerinde kanda B12 miktarı artabilir.

B12 Fazlalığı Nasıl Önlenir?
B12 fazlalığını engellemek için bitkisel gıdalara yönelmek ve vitamin takviyesi kullanımını azaltmak gerekir. Ama B12 fazlalığı başka bir hastalığın belirtisi ise zaman geçirmeden altta yatan rahatsızlığın teşhis edilmesi ve tedavi edilmesi büyük önem taşır.

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