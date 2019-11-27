Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSağlık HaberleriB12 eksikliği nedir, belirtileri ve nedenleri nelerdir? B12 vitamini eksik olursa neler olur?
27.11.2019 - 15:13 |

B12 eksikliği nedir, belirtileri ve nedenleri nelerdir? B12 vitamini eksik olursa neler olur?

B12 vitamini vücut için oldukça önemli olan vitaminler arasında yer almaktadır. B12 vitamini eksikliği tedavi edilmediği takdirde vücutta ciddi sağlık sorunları meydana gelebilir. B12 eksikliği nedenleri, B12 vitamini eksikliği kimlerde görülür, B12 vitamini eksikliği belirtileri nelerdir, eksiklik nelere yol açar diye merak ediyorsanız tüm soruların cevabını yazımızda bulabilirsiniz

B12 eksikliği nedir, belirtileri ve nedenleri nelerdir? B12 vitamini eksik olursa neler olur?

B12 vitamini eksikliği yaşam kalitesini düşürmekle kalmayıp ilerleyen zamanlarda vücutta ciddi hasarlara ve ölümcül sağlık sorunlarına neden olabilir. b12 vitamini eksikliğini yaşamamak için ilk olarak nedenlerini bilmek gerekir.

B12 vitamini, eksikliği nedenleri…

B12 vitamini eksikliğinin en önemli nedeni, beslenme sorunudur. Besinlerden yeteri kadar b12 vitamini alınmadığında eksiklik yaşamak kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle b 12 içerden gıdalardan bolca tüketmek gerekir.

B12 vitamini hangi besinlerde bulunur?

B12 vitaminini bolca alabilmek için et, süt, yumurta, ciğer, yumurta ve balıktan muhakkak tüketmek gerekir. Her sabah kahvaltısında ve haftada bir veya iki kez akşam yemeklerinde ciğer, balık veya et tüketirseniz b12 vitamini eksikliğinizi giderebilirsiniz.

Ancak bazı kişiler b12 ağrılıklı beslendikleri takdirde bir türlü vitamin değerlerini yükseltmezler. Bunun nedeni yaşadıkları bir takım sağlık problemleri olabilir. B12 ağırlıklı beslendiğiniz halde bir türlü değerlerinizi yükseltemiyorsanız ağıda vermiş olduğumuz hastalıklardan birine sahip olabilirsiniz.

Mide rahatsızlıkları

Midede meydana gelen gastrit türü hastalıklar mide çeperindeki hücrelerin azalması durumudur. Mide içi hücrelerin azalması durumunda B12 vitaminin depolanması mümkün olmamaktadır.

Çölyak hastalığı

Yaşlanmak

Yaş ilerlemeye başladığında b12 vitamini emilimi azalmaktadır. Bu nedenle orta yaşın biraz üzerinde olanlar B12 vitaminine dikkat etmelidirler.

B 12 vitamini eksikliği kimlerde görülmektedir?

Vejeteryan olan kişilerde

Vejeteryan olanlarda genellikle b12 vitamini eksikliğine çok sık rastlanır. Et, süt, yumurta gibi besinleri hiçbir zaman tüketmemek ilerleyen zamanlarda B12 vitamini eksikliğini getirir hatta ciddi sağlık problemlerine neden olabilir.

Diyabet hastalarında
50 yaş üzerinde olan ve diyabet hastası olan sık ilaç kullanan kişilerin muhakkak b12 vitamini eksikliği olup olmadığını araştırmalıdırlar.

Çölyak hastalarında
Gıdaların vücut tarafından işlenmesinde sorunlara yol açan Crohn hastalığı, çölyak hastalığı gibi hastalıkları yaşayanlarda B12 eksikliği sık görülmektedir.

Alkol tüketenlerde

Cerrahi zayıflama operasyonu geçirenlerde

Mide kelepçesi kullanan kişilerde

B12 vitamini eksikliğinde vücut belli tepkiler ortaya çıkarmaktadır. İlk zamanlarda B12 vitamini eksikliğinde hafif aksaklıklar meydana gelir. Ancak daha sonraları bu eksiklikler, şiddetlenir ve ciddi rahatsızlıklar ortaya çıkartabilir.

B12 vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

B12 vitamini eksikliğinde vücut geneline yeterli oksijen taşıyamaz bu nedenle vücutta yorgunluk ve halsizlik hissi oluşur. Hafif baş dönmeleri de beraberinde gelen belirtiler arasındadır.

Diş eti kanaması

B12 eksikliğinde özellikle diş etlerinde kanamalar görülür. Diş etlerinde sürekli olarak kanama meydana gelmesi b12 eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir.

Kabızlık

Şiddetli ve sürekli hale gelen kabızlık B12 eksikliğinin en önemli belirtileri arasında yer alır.

Baş ağrısı

Baş ağrısı ve konsantrasyon eksikliği B12 eksikliğinin belirtileri arasındadır.

Morarma

Kollarda ve bacaklarda meydana gelen nedeni bilinmeyen morarmalar B12 eksikliğine işaret ediyor olabilir.

Yaş gruplarına göre günlük B12 miktarları

7-12 Ay Arası: 0.5 mcg
1-3 Yaş Arası: 0.9 mcg
4-8 Yaş Arası: 1.2 mcg
0-6 Ay Arası: 0.4 mcg
9-13 Yaş Arası: 1.8 mcg
14-18 Yaş Arası: 2.4 mcg
Yetişkinler: 2.4 mcg
Gebelik ve Emzirme Dönemi: 2.6 mcg

B12 içeren yiyecekler nelerdir?

  • İstiridye, midye gibi kabuklu deniz hayvanları,
  • dana karaciğeri,
  • tavuk ciğeri,
  • uskumru,
  • somon,
  • ton balığı,
  • ringa balığı,
  • sardalye,
  • alabalık,
  • yengeç,
  • karides,
  • zenginleştirilmiş kahvaltılık gevrekler,
  • kırmızı et,
  • süt,
  • yoğurt,
  • peynir çeşitleri,
  • yumurta

B12 iğnesi nedir?
B12 vitamini eksikligini tedavi etmek icin B12 vitamini iğnesi kullanılmaktadır. B12 vitamini iğnesi yüksek oranda B12 vitamini içermekte olup B12 vitamin eksikliğini hızlı bir şekilde normale döndürmeye yardımcı olur. B12 vitamini iğnesi bu iğneyi vurulmaya başladıktan 15 gün sonra etkisini göstermeye başlayacaktır. Kandaki B12 vitamini seviyesi kan tahlili ölçülür ve yetişkinlerde 750-1000 arası B12 vitamin değerleri normal kabul edilir. B12 iğnesinin kullanım süresini doktor belirleyecektir. B12 iğnesi kalçadan vurulur, içilmez.

B12 fazla olursa ne olur?

B12 vitamini diğer vitaminlerin aksine fazlalığı durumunda toksik etki göstermez. Yüksek miktarda tüketmek genelde yan etkilere neden olmaz.

Nadiren yan etkiler oluşabilir ama bunlar da B12 fazlalığını tespit etmek için yeterli değildir:

  • Vücudun farklı yerlerinde kaşınma
  • Kalbin düzgün çalışmaması
  • Sersemlik
  • Baş ağrısı

B12 fazlalığı nedenleri nelerdir?

Hayvansal ürünleri çok fazla tüketme
B12 vitamini hayvansal ürünlerde bolca bulunur. Bunları çok tüketen insanlarda B12 fazlalığı ortaya çıkabilir. B12 fazlalığı olan insanların büyük çoğunluğunda aynı zamanda obezite vardır. Ayrıca vitamin takviyeleri de B12 vitamini yüksekliğine neden olabilir.

Hastalıklar
B12 vitamini yüksekliği nadiren başka bir hastalığın belirtisidir.

B12 vitamini karaciğerde depolandığı için, karaciğerdeki bir hasar sonucu dolaşım sistemine salınan B12 vitamini kanda fazlalaşabilir. Karaciğeri etkileyen siroz ve hepatit bunlardan bazılarıdır. Ama B12 fazlalığı tek başına bu hastalıkların teşhisi için dikkate alınmaz.

Ayrıca böbrek yetmezliği, hipereozinofilik sendrom ve bazı lösemi türlerinde kanda B12 miktarı artabilir.

B12 Fazlalığı Nasıl Önlenir?
B12 fazlalığını engellemek için bitkisel gıdalara yönelmek ve vitamin takviyesi kullanımını azaltmak gerekir. Ama B12 fazlalığı başka bir hastalığın belirtisi ise zaman geçirmeden altta yatan rahatsızlığın teşhis edilmesi ve tedavi edilmesi büyük önem taşır.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Günün Kombini

Zamansız Kot

Zamansız Kot
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde ani durumlar ortaya çıkabilir. İlişkilerinize daha romantik yaklaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte yeni yolculuk planları organize etmek isteyeceğiniz bir gündesiniz.  Sorumlu olduğunuz konularda yeni temeller atmak isteyeceğiniz koşullar oluşabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde harcamalarda artış olabilir. Ortaklı konularda kriz yaratan koşullara karşı dikkatli olmalısınız. Alacak borç ilişkileriyle uğraşabilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı durumlar oluşabilir. Sorumluluğunu aldığınız işleri başlatmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerin de eğlencede ve zevklerde abartı söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İkili ilişkilerinizdeki duygusal beklentileriniz gündeminizi etkileyebilir. Eşiniz ile ilgili konularda daha tepkisel davranabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde ellerinizi kirletebilirsiniz. Yaşanan olaylarda kendi hakkınızı savunmanız gerekebilir. Karşınızdakilerle uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde daha akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma koşullarındaki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı çok daha dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konuları daha net görmeye başlamış olabilirsiniz. İlerleme sağlamak için yeni planlar yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde organizasyonlara katılabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün keyif aldığınız konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde yaratıcılığınızı kullanmak için fırsatlar yakalayacaksınız. Çocuklarınıza zaman ayırabilirsiniz. Aşk hayatınız için olumlu koşullar söz konusu. Akşam zevk aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde ilişkide olduğunuz kişiye zaman ayırmak size iyi gelecektir. Gün içinde ailevi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Sorumlu olduğunuz konulara yön kazandırmak isteyebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konularda fırsatlar oluşabilir. Duygularınızı daha net gördüğünüzü düşünebilirsiniz. Akşama doğru kendinizi alışverişe verebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hareket ve iletişimin yoğun olduğu bir gündeminiz olabilir. Eğitimlerle ilgilenebilirsiniz. Kardeşlerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. İletişimden kaynaklı sıkıntılara karşı dikkatli olmalısınız. Yakın çevrenizdeki değişiklikler hakkında yeni bilgiler edinebilirsiniz. Akşam saatlerinde farklı programlara dâhil olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde kendinizi çok enerjik hissedebilirsiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler işlerinizin kolaylaştıracaktır. Parasal birikimlerinizle ilgili yeni kararlar almak isteyebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi etkileyecektir. Akşam saatlerine doğru planlarınızdaki değişikler sizi farklı yönlere çekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde küçük kazalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz konularda hassasiyetiniz artabilir. İşlerinize yön kazandırmak için harekete geçebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Akşam saatlerinde iletişiminiz artabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Elinizde olmayan konular yüzünden kayıplar yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Gizli kalan konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde duygusal açıdan bloklar hissedebilirsiniz. Sizi yoran olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Akşama doğru planlarınızda değişiklik yaşanabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Arkadaşlarınıza zaman ayırmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Sosyal konularla ilgilenmek sizi rahatlatacaktır. Gün içinde tepkilerinizi daha sakin göstermenizde fayda var. Ufak tartışmalar yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler ilerlemenize yardımcı olacak. Gelecek beklentileriniz yönünde adım atmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızdaki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Alacağınız sorumluluklar sizi yorabilir. Gün içindeki yoğunluğunuz artabilir. Sakin kalmaya çalışın. Sorumlu olduğunuz konularda engelleri aşmaya çalışabilirsiniz. Üstlerinizden destek alabilirsiniz.  Akşam saatlerinde yapacağınız sanatsal faaliyetler rahatlamanızı sağlayacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaGöz Altı Işık Dolgusuyla Daha Genç Görünün
Betül Yergök
Betül YergökGeçmişten Gelen Algılarımız
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan KozlucaVenüs Oğlak Burcunda
Nesrin Sürer
Nesrin SürerHer Yaşta Gençlik İçin A Vitamini
Şebnem Sükan
Şebnem SükanÇizmenin Topuğu: Puglia
Dr. Burak Toprak
Dr. Burak ToprakAnksiyete ile Baş Edebiliriz
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanÇanta ve Ayakkabı Bağımlılığı
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşEv Bitkilerine Kış Bakımı
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluPantolon Takımın Tarihi
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluNefes Neden Önemli?
En Çok İzlenen Videolar
Double-leg stretch (çift bacak esnetme) egzersiziDouble-leg stretch (çift bacak esnetme) egzersizi
Eda İle Ne Konuştuk? - Aşk PsikoloğuEda İle Ne Konuştuk? - Aşk Psikoloğu
Yediğim İçtiğim Sizin Olsun | Yıldız Öz Samaha'dan Pembe Burger ve Turşu TarifiYediğim İçtiğim Sizin Olsun | Yıldız Öz Samaha'dan Pembe Burger ve Turşu Tarifi
Eda ile Ne Konuştuk? - Nur Bilen YavuzerEda ile Ne Konuştuk? - Nur Bilen Yavuzer

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ortopedi ve travmatoloji bölümü nedir, neye bakar? Ortopedist doktoru hangi hastalıklara bakar?

Ortopedi ve travmatoloji bölümü nedir, neye bakar? Ortopedist doktoru hangi hastalıklara bakar?

Gastroenteroloji nedir, neye bakar? Gastroenteroloji (hepatoloji) bölümü doktoru (gastroenterolog) hangi hastalıklara bakar?

Gastroenteroloji nedir, neye bakar? Gastroenteroloji (hepatoloji) bölümü doktoru (gastroenterolog) hangi hastalıklara bakar?

Rihanna marka yüzünü seçti!

Rihanna marka yüzünü seçti!

B12 eksikliği nedir, belirtileri ve nedenleri nelerdir? B12 vitamini eksik olursa neler olur?

B12 eksikliği nedir, belirtileri ve nedenleri nelerdir? B12 vitamini eksik olursa neler olur?

Sıradaki Haber