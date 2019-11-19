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19.11.2019 - 22:50 |

Baş ağrısına ne iyi gelir, ağrı nasıl geçer? Şiddetli ağrıya evde doğal yöntemler ile çözüm önerileri

Baş ağrısı günlük hayatta en çok karşılaşılan sağlık problemleri arasında yer almaktadır. Hal böyle olunca da baş ağrısına ne iyi gelir, şiddetli baş ağrısına evde çözüm yöntemleri nelerdir, baş ağrısını ne geçirir, iyi gelen şeyler nelerdir gibi sorular sık sık soruluyor. Zonklayıcı bir şekilde devam eden baş ağrısı günlük yaşantınızı kâbusa çevirebilir. Ancak evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemlerle baş ağrısını iyileştirebileceksiniz. İşte baş ağrısına ne iyi gelir, baş ağrısına evde çözüm yöntemleri nelerdir sorularına verilen cevaplar…

Baş ağrısına ne iyi gelir, ağrı nasıl geçer? Şiddetli ağrıya evde doğal yöntemler ile çözüm önerileri

Baş ağrısı günlük yaşantımızın neredeyse bir parçası haline gelmiş durumda. Her zaman kullandığımız ağrı kesici haplar, baş ağrısı için iyi bir tedavi yöntemi olmayacaktır.. Baş ağrısında ağrı kesicileri aşırı kullanmak, uzun vadeli çözümler getirmez.

Baş ağrısı sorunu birçok sebepten meydana gelmektedir. Sık sık baş ağrısı problemi ile karşı karşıya kalıyorsanız aşağıda vermiş olduğumuz nedenlerden en az bir tanesini yaşayarak baş ağrısı gelişmesine neden oluyor olabilirsiniz.

Baş ağrısını tetikleyen faktörler
1- Yoğun stres
2- Düşük kan şekeri
3- Uyku yoksunluğu
4- Dehidrasyon
5- Sürekli ağrı kesici içmek

Normal günlük rutinden kopma gibi durumlar baş ağrısına neden olan en önemli etkenlerdendir..
Baş ağrısı tedavilerinin etkililiği bazen baş ağrısının asıl nedenine değinmekle ilgilidir. Farklı sebeplerden kaynaklanan baş ağrılarını gidermenize yardımcı olabilecek pek çok doğal yöntem bulunmaktadır. Bu doğal yöntemlerin en iyi özelliği, etkili olmalarının yanı sıra yan etkilere neden olmamalarıdır.

İşte baş ağrısına ne iyi gelir sorusunun cevapları ve baş ağrısına evde çözüm yöntemleri…

Baş ağrısına suyla mücadele

Susuzluğun bir diğer önemli belirtisi baş ağrısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Günlük su tüketiminiz 2 litrenin altında ise, baş ağrısı büyük olasılıkla dehidrasyona bağlıdır. Bu durumda, vücudunuzun su ihtiyacını karşılayarak baş ağrısından kurtulabilirsiniz.

Elma sirkesi

Baş ağrısına ne iyi gelir, ağrı nasıl geçer Şiddetli ağrıya evde doğal yöntemler ile çözüm önerileri

Malzemeler:

- 2 çorba kaşığı elma sirkesi
- 1 bardak sıcak su

Nasıl kullanılır?

• 1 su bardağı ılık suya 2 çorba kaşığı elma sirkesi ilave edin.
• İyice karıştırın.
• Baş ağrısından hızlı şekilde kurtulmak için yavaşça elma sirkesi suyunu için.

Bu içeceği günlük olarak tüketmek, vücudunuzdaki sıvıları dengeler ve böylece vücudunuzun susuz kalmasına engel olur.

Elma sirkesi, doğal ev ilaçlarının eski ustalarından biridir. Baş ağrısı dışında birçok doğal tedavi yöntemlerinde ilaç olarak kullanılmaktadır.

Limon suyu yöntemi

Baş ağrısına ne iyi gelir, ağrı nasıl geçer Şiddetli ağrıya evde doğal yöntemler ile çözüm önerileri

Malzemeler:

- Yarım limon
- 1 bardak sıcak su

Limon suyu yöntemi baş ağrısı için nasıl kullanılır?

Yarım limonu bir bardak sıcak suyun içerisine karıştırın.
Bu içeceği günde 2 kez tüketirseniz baş ağrısı sıkıntısından kurtulabilirsiniz. Limon suyu dehidratasyondan kaynaklanan baş ağrısını hafifletebilir. Limon suyu baş ağrısı ile savaşmanın yanı sıra aynı zamanda vücudun pH seviyesini dengeler ve sindirime de yardımcı olur. Limon suyu günlük olarak tüketildiğinde birçok bedensel işlevi düzeltebilen içecek olarak karşımıza çıkar.

Buz torbası yöntemi

Baş ağrısına ne iyi gelir, ağrı nasıl geçer Şiddetli ağrıya evde doğal yöntemler ile çözüm önerileri

Bireysel tercihler değişebilir, ancak genellikle migren hastaları soğuk uygulamayı tercih etmektedir. Öte yandan baş ağrısı, stresle veya soğuk algınlığıyla kendini gösterirse, sıcak uygulamaları da tercih edebilirsiniz.

Alın ve şakak bölgesine soğuk bir sıkıştırma uygulanırken, baş ağrısından hızlı bir şekilde kurtulmak için omuz arkasına sıcak kompres uygulanmalıdır. Etkili olması için uygulamayı tekrarlayabilirsiniz.

Soğuk uygulamalar buz torbaları veya naylon poşetlerle uygulanabilir. Ancak sıcak uygulamaları sıcak su veya sıcak su torbaları ile uygulamanız gerekmektedir.

Kahve ve çay yöntemi

Baş ağrısına ne iyi gelir, ağrı nasıl geçer Şiddetli ağrıya evde doğal yöntemler ile çözüm önerileri

Kahve ve çay da baş ağrısını hafifletmek için kullanılabilir. Bu iki içecek en popüler baş ağrısı çözümleri arasındadır.

Kahvenin içerisindeki kafein baş ağrısını azaltabilir. Enflamasyona uğramış kan damarları sinir uçlarına karşı baskı uyguladığında zonklama tipi baş ağrısı oluşur. Kafein, bu kan damarlarını daraltarak ağrıyı hafifletir. Kafein, ağrı kesicilerin vücutta emilmesini kolaylaştırarak baş ağrısının da hızlı bir şekilde etki göstermesine yardımcı olmaktadır.

Kahve ve çay baş ağrısı için nasıl kullanılmalıdır?

• Bir fincan çay içmek yatıştırıcı etkisi sayesinde muhtemelen baş ağrısını hızlı bir şekilde hafifletmeye yardımcı olacaktır.
• Zencefilli limon çayı, genellikle migren eşlik eden baş ağrısı ve mide bulantısı için etkili olabilir.

Eğer soğuktan kaynaklanan baş ağrısı çekiyorsanız, tarçın çayı da imdadınıza yetişebilir. Tarçın, , baş ağrısı için elementleri içerir ve magnezyum bakımından da oldukça zengindir. Tarçının içerisinde bulunan demir, kalsiyum ve diğer mineraller de migreni ve baş ağrılarını hafifletmeye yardımcı olur.

Aromaterapi yöntemi

Baş ağrısına ne iyi gelir, ağrı nasıl geçer Şiddetli ağrıya evde doğal yöntemler ile çözüm önerileri

Baş ağrısını hafifletmek için aroma terapi yöntemlerini deneyebilirsiniz. Nane, okaliptüs ve lavanta yağı gibi yağlar aromaterapi masaj tedavileri için uygun olabilir.
Nane ya oldukça rahatlatıcıdır ve acıyı bastırabilir. Baş bölgenizi rahatlatır ve yatıştırır. Ökaliptüs uçucu yağı ise, kan damarlarındaki şişmeyi azaltabilir, bu da baş ağrısını azaltmaya yardımcı olur.

Akupunktur noktaları

Akupunktur noktaları baş ağrısı ve çeşitli ağrıları önlemeye yardımcı olan Çin tedavi yöntemidir. Bu yöntem vücudun bir bölgesindeki belirli noktalarda baskı uygulayarak ve endorfin salınarak çalışır. Endorfinler ağrıyı hafifletmeye yardımcı olan doğal ağrı kesicilerdir.
Baş ağrılarından kurtulmak için çok az bir çaba sarf ederek kolayca Akupunktur noktalarına masaj uygulayabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey basınç noktasını bulmak ve üzerine yaklaşık 10 saniye sıkı bir baskı uygulamaktır.

Kaş arasındaki nokta

Kaşlar arasındaki orta noktada bulunan akupunktur basınç noktasını kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Bu nokta, stres ve yorgunluğu giderir, stres ve yorgunluğun sebep olduğu baş ağrılarını hafifletir.

Burun ve göz yuvası arasındaki nokta

Bu akupunktur noktası burun köprüsünün ve göz yuvasının üzerinde, kaşlarınızın hemen altında bulunur. Stres veya soğuktan kaynaklanan baş ağrılarından kurtulmak için işaretçi parmaklarınızı kullanarak bu bölgeye baskı uygulayabilirsiniz.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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