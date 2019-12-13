Çağımızın Hastaşığı Love Buddy

Belki de ilk defa günümüz ilişkileri üzerine düşüncelerimi kaleme dökerek sizlerle paylaşıyor ve tartışmak istiyorum. İlişkiler uzmanlık alanıma oldukça uzak olmakla beraber son yıllarda çevremde o kadar çok gözlemler ve hatta bazen karşılaşır oldum ki bir kaç düşüncemi kaleme dökmeden duramayacağım...

Nedir bu Love Buddy? :)

En basit tanımıyla sevgilinin bir altı yatak arkadaşının bir üstü. Öyle ortalarda, aralarda, biraz ondan, biraz da bundan bir ilişki ve duygu durumu.

Yani bir araya gelmenin amacı seks dışında duygusal bir bağ ile birleşiyor. Bu bağın getirisi olarak çiftler arasında birbiriyle yoğun duygu paylaşımları, bir ilişkide yer alan beraber çokca vakit geçirme, yemek yapma, kahve içme, bol bol sohbet etme, birbirinin hayatı hakkında oldukça fazla bilgi sahibi olma gibi durumlar yer alıyor. Hatta öyle ki çiftler el ele dışarıda dolaşıyor. Eeee bir ilişkide yer alan çoğu özellik bu "Love Buddy"de yer alıyor. Peki bir ilişkiden farkı nedir diye soruyorsunuz değil mi?

En büyük fark şu ki Love Buddy tarzı ilişkilerde sadakat sözü verilmiyor. Yani çiftler birbirleyiyle duygusal ve cinsel anlamda alışverişte bulunuyor. Fakat aradaki bağ pamuk ipliğine bağlı oluyor. Sorumluluk, aidiyet, sadakat gibi duygular bu ilişki tarzında biraz daha zayıf oluyor.

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Bir çoğumuz için bu ilişki türü ideal aslında. Belli normlara bürünmeden, ilişkinin çiftlerin sırtına yüklediği misyonlarla içli dışlı olmadan, daha iyisiyle karşılaşana kadar karşılıklı bir anlaşma tarzı. Saygı duyuyorum...

Fakaaat, ben hala nerede o eski aşklar modunda 2020'ye yalnız girmeyi yeğlemiş biri olarak alternatifler dünyasında, atıştırmalık, aç bitir ilişkileri kendime yakın bulmuyor, bulamıyorum. Pek tabii bir ilişki yaşarken safi sadakatin garantisini kimse kimseye vermez, veremez. Ama bahsettiğim bu pamuk ipliğine bağlı ilişki tarzı da sarsıntıya çok müsait olduğu için ve zaman içerisinde bu ilişki tarzında sahiplenme, kıskanma gibi duygular devreye girdiği için enerjiyi fazlaca sömürüyor.

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Siz Love Buddy ilişki tarzı hakkında ne düşünüyorsunuz?