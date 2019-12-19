Yılın Son Notu: Gel Değişelim

“Beni bu olay çok değiştirdi” deriz hani. Ondan önce ve ondan sonramız olmuştur. Belki çok değişmiş, belki yanlış değişmişizdir. Bazen bu değişimi iyi gelmiştir ama belki de bize yaşatılmış bir kötülük gibi algılamışızdır.

Değişmek, hayatın en olağan şeyi. Zaten insan ne yaşarsa yaşasın değişmiyorsa sorundur. Yazıktır hatta. Yani her ne yaşarsa yaşasın, ne kendine bakabiliyor ne yaşadığından bir ders çıkarıyordur. Çok üzücü ki hep yaşamaya devam edecek ve hep hiçbir değişim yaşamayacaktır. Hiç fark etmeyecektir değişmeyen insan olanı biteni. Baktığınızda “ne güzel hiç etkilenmiyor” diyebilirsiniz, ama o yaşadığı hiçbir şeyden etkilenmemesi sorundur zaten. İnsan üç beş tuğla koymaz mı ruhunun inşasına yahu?

Henüz tatmadığımız onca duygu, yaşamadığımız onca hikaye var ve biz hangisinde ne hissedeceğiz ve ne düşüneceğiz bilmiyoruz. Şimdiden öngörmek imkansız. Üstelik hepsinden sonra, şimdi ne düşünüyorsak hala aynı olmamızın garantisi de yok.

Bir flört yaşarsın, o ana kadar sadece şefkat önemliyken, karşı tarafın romantizmiyle romantizm de istemeye başlayabilirsin. Çok uzun zamandır evcimen bir hayat sürmekten hoşlanıyorken ve buna uyan biriyle sevgiliyken, aslında daha sosyal olacağın bir ilişkiyi istediğini anlayabilirsin. Bir acı yaşarsın, daha güçlü olman gerektiğini ya da daha güçlü olduğunu hissedersin. Bir gün gelir canından saydığın dostun kötülük etmese de bir hareketine bakar, kendini bu kadar onunla bütünleştirmemen gerektiğini. Hiç aklına gelir mi, yarın hayatta ailen dahil kimseye ihtiyaç duymayacağın. Bile isteye elinde süpürge çok insanı hayatından süpüreceğini, sen niyetlenene kadar biz de bilmeyeceğiz değil mi?

O en çok sevdiğin işinden sıkılacağını, giyim tarzını değiştireceğini, sorumluluklardan kaçacağını, o gün gelince anlayacaksın. Ve bütün bu geçişler için mutlak surette seni geçişe yönlendirecek bir hikaye yaşayacaksın. Seni değişime çağıracak yaşadığın her hikaye.

Sen, seni değiştiren şeylere hayıflanma, üzülme! Güvenmemek, artık inanmamak ise bile değiştiğin yer, bu “iyi ki”dir! İyi ki değiştiğini bir gün düşüneceksin belli ki. Her değişim seni daha zararsız, daha kontrollü ve daha güzel yaşayabilmen için törpülüyor olacak anlayacağın.

Ağaç ağladı belki ilk testere köküne vurulduğunda, ama sonra o şairin şahane şiirlerinin yazıldığı satırları var etmek için bir ince kağıt olduğuna sevindi belki.

Sen de çok sevin değiştiğine ve daha çoklarını arzu et!

Gel sen de 2019 biterken tüm yılı film şeridi gibi geçir gözlerinin önünden ve eksik kalan her şeyi değiştir ve yeni bir sen olarak 2020’ye adım at.

Ben başka bir ben planlıyorum, ne var canım her yıl yeni bir ben olsun.

Kim demiş aynı kalmak güzel diye?

Betül Yergök

İnstagram: @betulyergok

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