Carrie Bradshaw geri döndü!

Ünlü oyuncu ve stil ikonu Sarah Jessica Parker, senelerce süren ve büyük ses getiren televizyon dizisi 'Sex and the city' ile adını hafızalarımıza kazımıştı. Dizide Carrie Bradshaw adında bir dergi editörünü canlandıran Parker'ın dizi boyunca giydikleri ile olay yaratmıştı.

Hem canlandırdığı karakter hem de kendi tarzı ile bir moda ikonu haline gelen Sarah Jessica Parker, Instagram üzerinden yaptığı son paylaşımı ile bize tekrar ''Carrie Bradshaw'u hatırlattı.

Carrie Bradshaw'un 90'lar stiline; giydiği Mary Jane model ayakkabıları ve renkli çorapları ile küçük göndermeler yapan Parker, bu parçaları günümüz modası ile birleştirdi.

2020 yılı ayakkabı modasında sıkça rastlayacağımız bir model olan Mary Jane ayakkabılar, Sarah Jessica Parker'ın tarzı ile mükemmeli yakaladı.