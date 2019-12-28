Yeni yıl sofrasına dikkat

Yeni yıl sofrasında bunlara dikkat edin

2019’u geride bırakıyoruz. 2020’ye girmeye sayılı günler kaldı. 31 Aralık gecesi nerede olursanız olun bazı püf noktalara dikkat ederek sağlıklı tercihler yapabilirsiniz.

• Yılbaşı gecesi sofraya aç oturulmamalıdır. Güne sabah kahvaltısıyla başlanmalı, öğle yemeği ve ara öğünlerle metabolizma akşam yemeğine hazırlanmalıdır. Aksi takdirde çok fazla acıkılacağı için kontrolsüz yemek yeme eğiliminde olunur. Ve vücut o anda aldığı bütün besinleri bir daha aç kalırsam korkusuyla depolamak ister. Bu nedenle öğünlerin atlanmaması ve metabolizmanızı yılbaşı sofrasına hazırlamanız önemlidir.

• Şarküteri ürünlerinden uzak durulmalıdır. Şarküteri ürünlerinin içeriğinde bulunan doymuş yağ asitleri, nitrit ve nitrat gibi zararlı maddeler sağlığınıza zarar vermektedir. Eğer yemek istiyorum diyorsanız az miktarda tüketip yanında bol salata tüketmeyi ihmal etmeyin.

• Kuru yemişlerdeki yağdan korkmayın. Kuruyemişler kontrollü tüketilirse içerdiği yağ asitleri bilinenin aksine kalbi korur. Yılbaşı sofranızda aşırı olmamak şartıyla kuruyemişlere de yer verebilirsiniz. Kendinize hazırlayacağınız sihirli yılbaşı kâsesi size yardımcı olacaktır. 5 fındık, 5 badem, 5 fıstık, 10 kuru yaban mersini ile 3-4 kuru erik, 1 yemek kaşığı beyaz leblebi size gece boyunca eşlik edebilir.

• Eğer yılbaşında bir restorana gitmeyi tercih ettiyseniz. Sınırsız içki ve sınırsız meze sunan restoranlardan uzak durmaya dikkat etmelisiniz. Mayonezsiz, yoğurtlu, haşlanarak veya ızgara şeklinde hazırlanan, az yağlı mezelerden oluşan bir ordövr tabağı tercih etmelisiniz. Ara sıcaklar genelde yağda kızartılmış oldukları için tercihlerinizin arasında olmamalıdır. Ana yemekle geceye devam edilmelidir. Yemekten sonra ise kalorili atıştırmalıklar yerine antioksidan ve lif içerikleri yüksek olan meyveleri tercih edin.

• Alkol de yağ kadar kalorili. Alkolün 1 gramı 7 kkal yağın ise 9 kkal’dir. Yani yağdan kaçtığımız kadar aslında alkolden de kaçmalıyız. Tabii ki, bu sadece kaloriyi düşünerek yaptığımız bir yorum! Ya zararlarını düşünürsek? Alkol pankreası yoran ve dolayısıyla insülin direncini olumsuz etkileyerek diyabet riskini arttıran bir içecektir. Bir şey yenmeden tüketilen alkol ciddi hipoglisemiye, alkol ve alkol ile birlikte yenilen yiyeceklerin miktarının artması ise hiperglisemiye neden olabilir. Bu nedenle alkolün tüketilmemesi ilk tercihimizken alkol almak istiyorum diyorsanız kırmızı şarabı tercih etmeyi unutmayın. Kadınlar için 2 kadeh, erkekler için 3 kadeh sınırlaması kontrollü bir tüketim için faydalı olacaktır.

• Ana yemek tercihinize dikkat edin. Seçeceğiniz çorbanın doygunluk sağlama özelliğinin yüksek olması önemlidir. Bu nedenle beyaz unlu çorbalar yerine kurubaklagil çorbaları olan mercimek, ezogelin çorbalarını tercih edebilirsiniz. Ardından fırında hindi ve bol yeşillikli, az yağlı, sossuz salata tüketilebilirsiniz.

• Meze seçiminiz çok önemli. Mayonezsiz, yoğurtla hazırlanmış ve az yağlı mezeler tercihiniz olmalıdır. Zeytinyağlı enginar, acılı ezme, semizotu salatası, az Yağlı Humus, az yağlı-yağsız haydari, az yağlı beyaz peynir gibi.

• Tatlı tercihinize dikkat edin. Tatlı tercihiniz şerbetli, kızartmalı ağır tatlılar yerine sütlü tatlılar olmalıdır. Zaten tatlı düşkünü değilim diyorsanız yemeğinize tatlı ile değil meyve tabağı ile son verebilirsiniz.

DİYETİSYEN DENİZ ZÜNBÜLCAN

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