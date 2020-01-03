Acısıyla tatlısıyla koskoca bir 2019'u geride bıraktık. Şimdi 2020 hedeflerini koyma ve uygulama zamanı!

2020 bizim için her bakımdan hareket yılı olsun.

Bu sene hayatımıza neler katalım?

1. Her ay 3 kitap okuyalım.

2. Hergün 10.000 adım atalım.

3. Bu sene sağlıklı beslenmek için ilk adımları atalım. Unutmayın kahvaltı sağlıklı yaşamın en önemli anahtarıdır ve kahvaltı alışkanlığı ile işe başlayalım.

4. Düzenli su tüketimi! Kg başına 30 ml olacak şekilde ayarlayalım. Mutlaka gün sonunda hedefinizi tutturun.

5. Sağlıklı beslenme günlüğü tutmaya ne dersiniz? Yediklerinizi öğün öğün yazmanın fazla kalori alımını %30 azalttığını ortaya koyuyor bilimsel çalışmalar.

6. Stresi minimize etmeye çalışalım.

7. Vitamin değerlerimize baktıralım ve eksik olanların takviyesini alalım.

8. Uyku düzenimizi oluşturalım. Bir yetişkinin günlük ortalama 8 saat uykuya ihtiyacı var.

9. Trafikte, işte, evde hoşgörü ve sevgi oluştursun bu sene ilişkileri.

Hepinize güzel bir sene dileklerimle..