Ameliyatsız Dar Kanal Tedavisi Mümkün mü?

Dar kanal hastalığı durumuna göre farklı şekillerde tedavi edilen bir rahatsızlıktır. Ancak ne olursa olsun bu rahatsızlığın kesin tedavisi hala ameliyattır. Dar kanal, oluşumu sebebiyle kısaca omurilik kanalında kemikleşme ve bağ dokularının sertleşip sinir elemanlarını sıkıştırması olarak tanımlanabilir. Günümüzde oluşumu tamamlanmış ve sinirlere baskı yapan bir kemiğin ameliyatsız bir şekilde ortadan kaldırılması mümkün olmamaktadır.

Erken Teşhiste Kullanılabilecek Tedavi Yöntemleri

Dar kanal hastalığı henüz oluşum aşamasında teşhis edildiği zaman kişinin mevcut yakınmalarını azaltmak ve daha konforlu hareket etmesini sağlamak için çeşitli tedavi yöntemlerine başvurulur. Bu noktada ilaç ve iğne tedavisi en çok tercih edilen ameliyatsız tedavi yöntemleridir. Ancak bunların hiç birisi kesin olarak sorunun ortadan kalkmasına yardımcı olmaz. Ağrı kesiciler, adale gevşeticiler, NSAID olarak da bilinen non-streoidal anti-enflamatuar özellikli ilaçlar, narkotik analjezikler dar kanal hastalığında kişinin yaşam kalitesini arttırmak için kullanılan ilaçlardan bazılarıdır. Bu ilaçların kullanımı teşhis çok erken yapılmışsa, ameliyata gerek görülmüyorsa ya da kişinin ameliyat olması hayati risk taşıyorsa tercih edilmektedir. İlaç tedavisi ile birlikte kişi düzenli olarak kontrollere gitmeli, dar kanal sorunun seyri yakından takip edilmelidir.

Dar Kanalı Ameliyatı

Dar kanal hastalığının kesin tedavisi ameliyat ile olur. Ameliyatın nasıl yapılacağı ise kişinin durumuna ve rahatsızlığın seviyesine göre belirlenir. Bu operasyonlarda temel amaç omurilik kanalı içerisindeki sinirlere bası uygulayan kemik ya da kemiklerin, sertleşip büyüyerek sinir elemanlarını sıkıştıran dokuların çıkarılmasıdır. Varsa fazlalık yapan uzantılar törpülenerek sinirler üzerindeki bası ortadan kaldırılır. Mikroteknikle İnternal Dekompresyon yönteminde omurganın stabilizasyonu bozulmadığı için hastalara ayrıca vida gibi yabancı cisimleri takmak gerekmemektedir. Bu da çok önemli bir avantajdır.

Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan

Nöroşirürji Uzmanı

www.ahmetyildizhan.net