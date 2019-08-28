Dar Kanal Genetik Olabilir mi?

Spinal stenoz olarak adlandırılan dar kanal rahatsızlığı omurgayı meydana getiren omur kemiklerinin merkezinde yer alan omurilik kanalının çeşitli nedenlerle doğal çapını kaybetmesi ve küçülmesi ile ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Dejeneratif bir rahatsızlık olan kanal daralması genellikle yaşlanmanın etkileri ile beraber ortaya çıkmaktadır. Omurga içerisinde yer alan disk, bağlar ve kemik yapı gibi elemanların normalden daha fazla genişleyip sertleşmesi ile omurilik kanalına baskı olmaya başlamaktadır. Omurilik kanalının çapının %25 civarında küçüldüğü durumlara hafif, %25 ile %50 arasında küçüldüğü durumlara orta ve %50’den fazla düştüğü durumlara şiddetli dar kanal adı verilmektedir. Kireçlenme, bel fıtığı, travmaya bağlı omurga kırıkları, omurga tümörü gibi rahatsızlıklar da kanalın daralmasına neden olabilmektedir.

Dar Kanal Genetik midir?

Dar kanal rahatsızlığı özellikle yaşı ilerlemiş kişilerde en sık rastlanan omurga bozuklukları arasında yer almaktadır. Rahatsızlık her ne kadar dejeneratif olarak kabul edilse bile yapılan araştırmalara göre kanal daralmasının genetik olduğuna dair önemli bulgular elde edilmiştir. Bize gelip tedavi olan öyle aileler vardır ki hem hastanın kendisinde hem evladında ve yakın akrabalarında dar kanal mevcuttur. Dar kanal ile beraber bel fıtığının da genetik yönü olduğunu düşünüyoruz.

Dar Kanal Belirtileri

Omurilik kanalı daralması herhangi bir belirti göstermeden de senelerce sessiz kalabilir. Belirtiler ancak kanalın daralması ile beraber omurilik ve sinir kökü üzerindeki baskının artması ile ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle belirtiler genellikle yavaş yavaş ortaya çıkmakta ve tedavi edilmediği takdirde şiddetlenmeye devam etmektedir. Baskının meydana geldiği sinir bölgesine göre belirtiler değişiklik gösterebilmektedir. Ancak en sık görülen belirti yürürken öne doğru eğilmek veya oturmaktır. Vücut öne doğru eğildiğinde baskının sinir üzerindeki etkisi hafiflediği için vücutta rahatlama meydana gelmektedir. Belde ve bacakta ağrı, yürüme bozukluğu, bacaklarda uyuşukluk hissi ve kuvvet kaybı gibi belirtiler dar kanalın belirtileri arasında yer almaktadır. Daralmanın ileri seviye olduğu durumlarda tuvalet kontrolünü yitirme de görülebilmektedir.

Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan

Nöroşirürji Uzmanı

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