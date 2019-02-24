Bademcik İltihabına Dikkat!

Merhabalar Sevgili Okurlar,

Bademcik iltihaplanmaları sık yaşanan problemlerin başında gelmektedir. Peki okul çağındaki çocukların sıkça geçirdikleri hastalıklardan biri olan bademcik iltihapları önlenebilir bir problem midir?

Kalabalık Enfeksiyon Riskini Artırıyor

Okullarda çocuklar kapalı ve kalabalık ortama daha fazla maruz kalıyorlar. Dolayısıyla bu durum enfeksiyon risklerini maksimuma çıkarıyor. Bunun yanında soğukların giderek arttığı kış ayları, nezle ve griplerin en sık görüldüğü dönemlerdir.

Mutlaka El Yıkama Alışkanlığı Kazandırın



Burada ebeveynlerin dikkat etmesi gereken şey, nezle ve gripleri önlemeye çalışmaları olacaktır. Bu hastalıkları önlemek için izlenmesi gereken bazı adımlar vardır. Aileler bu konuda çocuklarını iyi gözlemlemeliler. Eğer ki çocuklarında nezle ve grip sorunları çok sık yaşanıyorsa, bir çocuk doktoruna danışarak önlem amacıyla grip aşısı yaptırabilirler.

Bunun yanında aileler çocuklarına el yıkama eğitimleri vermelidir. Çocuklara bu alışkanlığı kazandırmak grip ve nezle gibi hastalıkların önlenmesinde çok çok büyük önem taşımaktadır.

Grip ve Nezle Bademcik İltihabına Yol Açabilir



Grip ve nezle geçiren çocuklarda, yatkınlıkları varsa bademcik enfeksiyonları daha sık görülebilir.

Aynı şekilde geniz eti bulunan çocuklarda da ‘geniz eti bölgesi iltihaplanması’ sık görülen hastalıklar arasında yer almaktadır. Bademcik iltihabı belirtilerini: yüksek ateş, şiddetli boğaz ağrısı, iştahsızlık, halsizlik ve bitkinlik olarak sayabiliriz. Geniz bölgesindeki ‘adenoit’ olarak adlandırdığımız bölgenin iltihabı ise, yüksek ateş, halsizlik, bitkinlik, burundan ve genizden iltihaplı akıntı şeklinde kendini gösterebilir.

Her çocuk bademcik iltihabı geçirebilir ve bu 1-2 kere yaşandığı takdirde kabul edilebilir bir durumdur. Fakat çocuk yılda 3 kereden daha fazla bademcik iltihabı yaşıyorsa, ailelerin çok dikkatli olmaları ve konunun üzerine eğilmeleri gerekir. Kronik bademcik iltihabı dediğimiz ‘kronik tonsillit’ durumu söz konusu ise mutlaka bir Kulak Burun Boğaz ile görüşmeleri gerekmektedir.

Gece Uykularını Etkiliyor ve Sosyal Uyumsuzluk Yaratıyor…



Bu çocuklarda bademciklerin büyük olması durumu oldukça sık görülür ve yine buna eşlik eden geniz eti büyümeleri de dikkat edilmesi gereken önemli bir durumdur.

Aileler, bademcik ve geniz eti büyümesi sorunu yaşayan çocuklarının gece uykularına dikkat etmelidir. Bu çocuklar büyük olasılıkla burundan nefes almakta zorlanabilirler ve gece uykuları çok huzursuz geçer.

Problemin daha ileri aşamalarında horlama hatta gece nefes kesilmeleri bile görülebilir. Bu üzerinde durulması ve önem verilmesi gereken ciddi bir durumdur.

Bu durum çocukların sosyal ve eğitim hayatlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu sorunu yaşayan çocuklar, sabahları yorgun bitkin olarak uyanabilir, huysuz olabilir ve konsantrasyon bozukluğu yaşayabilirler. Ayrıca sosyal uyumsuzluk yaşayabilen bu çocuklar hırçın ve uyumsuz karakterler haline gelebilirler.Bu durumda ailerler önce bir çocuk doktoruna ardından da bir KBB uzmanına mutlaka başvurmalıdır.

Okul Hayatında Başarısızlıklara Neden Oluyor



Yine bademcik ve geniz eti olan çocuklarda gerek bu dokuların iltihaplanması gerekse büyüklükleri durumunda kulak problemleri de sık karşılaşan durumlardan biridir.

Kulaklarda sık enfeksiyon geçirme ya da geçirilmiş enfeksiyona bağlı olarak kulak zarı arkasındaki sıvının yeterince ve zamanında kaybolmaması işitme kayıplarına yol açabilir.

Bu da yine öğrenim hayatını etkileyen bir durumdur. Bu sorunu yaşayan çocuklar ilk başta şevkle ders dinlemeye başlarlar ancak daha sonra duyma zorluğundan dolayı bu hevesleri azalır yani derslere olan ilgilerini kaybederler. Duyma problemi nedeniyle azalan ilgi, okul hayatında başarısızlıklara neden olabilir.

Aynı zaman da bademcik ve geniz eti iltihaplanmaları pek çok başka problemlere de yol açabilir.

Eklem romatizması, vücutta böbrek iltihaplanmaları bu hastalıklar arasında gösterilebilir. Hatta ve hatta çok şiddetli olduğu durumlarda, menenjite kadar varan ciddi enfeksiyonlara yol açabilmektedir.

Bu iltihapların akut safhası ve çok sık tekrarlaması gibi oldukça önem arz etmektedir. Ve en başında söylediğim gibi ailelerin gözlemleri çok mühimdir.

KBB, BAŞ ve Boyun Cerrahisi Uzmanı

Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen