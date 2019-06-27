Bir Asırlık Estetik Cerrahi

Hepinize Merhabalar Sevgili Okurlar,

Sizlerin de bildiği gibi günümüzde kişiler, çeşitli yaş grupları ve cinsiyet fark etmeksizin yaygınlaşan estetik cerrahiye başvurmaktadır. Estetik cerrahinin bu kadar fazla tercih edilmesinin en önemli nedeni ise; güzellik algısının daha fazla arzulanır hale gelmesidir.

Tabii ki profesyonel ellerde yapılan estetik cerrahi, bireylerin yaşamlarına pozitif dokunuşlar yapabilmektedir.

Estetik cerrahinin tarihine bakacak olursak;

Başlangıcının 19. yüzyıla kadar uzandığını söyleyebiliriz.

Estetik cerrahi, ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde ‘kozmetik cerrahi’ adıyla anılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nin diğer ülkelere kıyasla modern refah anlayışına biraz daha hızlı geçmesi, halkının estetik cerrahi ile daha erken tanışmasını sağlamıştır. Estetik cerrahinin Türkiye’deki gelişimine baktığımız zaman ise, 1960’lı yılları işaret edebiliriz. Dünyadaki gelişmeler ışığında tıbbi teknolojilerin de ilerlemesiyle birlikte acısız ve enfeksiyonsuz müdahalelerin mümkün olması, cerrahinin tercih edilmesini yaygınlaştırmıştır.

Estetik Cerrahiye İlgi Artıyor

Bakımlı ve genç görünme isteği tüm dünyada artarak devam etmektedir. Teknolojik gelişmeler ve acısız müdahalelerin mümkün olmasıyla birlikte estetik cerrahiye başvuranların sayısı her yıl giderek artmaktadır.

1948'de estetik cerrahi müdahalesi görmüş Amerikalıların sayısı 15.000 civarındayken; 1958'de bu sayı 130.000'lere yükselmiştir. 2001'de yalnızca botoks uygulamalarının sayısı 1.6 milyona ulaşmıştır.

Türkiye’deki veriler analiz edildiğinde de estetik cerrahiye olan ilgilinin arttığı ortaya çıkmaktadır. Türkiye, 2 milyar doları aşan estetik pazarı hacmiyle dünyanın bu alanda ilk 10 ülkesi arasına girmiş durumdadır.

Doğal ve sağlıklı bir güzellik anlayışı kadınlarda olduğu kadar erkeklerde de ilgi uyandırmaktadır. Estetik cerrahiye başvuran erkeklerin sayısı da gün geçtikçe artmaktadır: 1985 yılında estetik cerrahiye başvuran erkeklerin kadınlara oranı 16/1 iken; 2000’li yıllarda, 5/1 oranına yükselmiştir.

Fotoğraflarınızı Filtrelemenize Gerek Yok

Sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, her anını paylaşmaktan büyük keyif alan bireyler için dış görünüşleri çok daha fazla önem kazanmıştır. Dış görünüşlerine farklılık katmak isteyen bireyler filtreleme uygulamalarına başvurabiliyorlar. Ancak bu kalıcı bir çözüm değildir. Kalıcı değişimler, estetik cerrahi sayesinde çok daha sağlıklı ve hızlı sonuçlar vermektedir.

Kalıcı çözümlerin sunulduğu cerrahi müdahalelere bakıldığında, Türkiye’de en çok sırasıyla burun, göğüs ve yüz germe ameliyatlarının yapılmaktadır. Kadınlara yapılan cerrahi müdahalelerin yanı sıra estetik cerrahiye başvuran erkeklerin sayısında da artış yaşanmaktadır. Erkeklerde de tıpkı kadınlar gibi en fazla burun ameliyatını tercih etmektedir.

Sağlıklı ve Acısız Güzelleşmek Mümkün

Estetik cerrahi müdahalelerde; ameliyat öncesi, sırası ve sonrasında acısız bir sürecin mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Bireylerin en fazla başvurdukları rinoplasti ameliyatları, 18 yaş ve üstü, sağlık koşullarında problem olmayan her bireyde uygulanabilmektedir.

Burun estetiği operasyonları sonrasında bilinenin aksine ciddi bir ağrı oluşmaz. Ameliyat sonrasını takiben birkaç saat içerisinde sıvı gıdaların tüketimine başlanabilmektedir. Cerrahi müdahalenin sonlandırılmasının ardından, 7. gününe giren hastanın rutin yaşamına dönmesi sağlanabilmektedir. Bireylerin yeni çehrelerine kavuşabilmeleri, konforlu bir şekilde sağlanabilmektedir.

Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler dilerim…

KBB Hastalıkları Uzmanı

Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen

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