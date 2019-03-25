Erkekler ve Estetik

Herkese Selamlar,

Sizler için her hafta farklı konuları mercek altına almaya özen gösteriyorum.

Bu hafta ise, “Erkekler ve Güzellik” konusunu işlemek istedim.

Estetik uygulamaları artık lüks olmaktan çıkarak ihtiyaç haline gelmiştir.

Türkiye'de estetik algısı son dönemlerde büyük bir değişikliğe uğradı. Estetik müdahalelerle, dış görünümünü değiştirmek isteyen hastaların, ameliyatlar sonrasındaki en önemli beklentileri: “Doğal görünüm” yani “estetik müdahale yapıldığının belli olmamasıdır.”

Türkiye'de estetik uygulamaları, kadın hastalara daha fazla uygulansa da erkekler tarafından da tercih edilen bir alandır. Yapılan araştırmalar bu durumu da destekler niteliktedir.

Dış görünümlerini değiştirmek isteyen her 100 kişiden 70’i kadın 30’u da erkektir. Her geçen yıl ile birlikte, estetik uygulama yaptırmak isteyen erkek hasta sayısı da artmaktadır.

Bugün sizlere, estetik uygulama yaptırmak isteyen erkek hastaların en fazla tercih ettiği, ameliyatsız medikal estetik uygulamalarının birkaçı hakkında bilgiler vereceğim.

Gözünüzün Işıltısı Kaybolmasın

Göz altı ışık dolgusu, kadın hastaların yanı sıra erkek hastaların da sıkça tercih ettiği ameliyatsız bir uygulamadır.

Yoğun iş temposu içerisinde çalışan bireyler, yorgunluk ve uykusuzluk gibi nedenlerden dolayı göz altlarında çökmeler veya koyulaşmalar ile karşılaşabiliyorlar.

Bu durum, kişilerde memnuniyetsizlik durumuna yol açmaktadır. Göz altına yapılacak olan ışık dolgusu, oluşan olumsuz görüntüyü ortadan kaldıracaktır.

Estetik dolgu, göz altlarının yanı sıra alın, kaş araları ve elmacık kemikleri gibi bölgelerde de uygulanabilmektedir. Bu sayede yüz bölgesi daha genç bir görünüme kavuşacaktır.

Estetik dolgu uygulamalarında kullanılan dolgu malzemesi, ince bir iğne aracılığıyla istenilen alana uygulanır. Kullanılan jel, kırışıklıkların altını doldurur ve daha genç bir görünüm elde edilmesini sağlar.

Yapılan tüm bu işlemler 20 ila 30 dakika arasında tamamlanmaktadır.

Burun Dolgusu Arzuladığınız Görünümü Sağlayabilir

Burun dolgusu da, arzu ettiği görünüme kavuşmak için, burun bölgesinde minimal değişiklikler isteyen erkek hastalar tarafından sıkça tercih edilmektedir.

Aynı zamanda burun bölgesindeki asimetriden memnun olmayan hastalar için de tercih nedeni olabilmektedir.

Estetik burun dolgusu sayesinde, rahatsızlık veren asimetrik görüntüyü ortadan kaldırmak mümkündür. Ayrıca burun çevresinde oluşmuş olan çökmeler de bu sayede giderilebilmektedir.

Bu işlem esnasında herhangi bir anestezi uygulanmaz. Aynı zamanda burun bölgesine uygulanan dolgu malzemesi içerisinde anestezi etkisi gösteren maddeler bulunmaktadır. Bu sayede ağrı oluşumunun önüne geçilmiş olur.

Bu işlem yaklaşık olarak 15-20 dakika kadar sürmektedir.

Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler dilerim…

KBB, BAŞ ve Boyun Cerrahisi Uzmanı

Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen