Estetik Ameliyatına Hazırlık

Merhaba Kıymetli Okuyucularım,

Bugün sizlere ‘burun estetiği ameliyatı öncesinde dikkat edilmesi gereken noktalardan' bahsetmek istiyorum.

Konforlu Ameliyat Süreci İçin…

Her ameliyattan önce olduğu gibi, burun ameliyatı öncesinde de bazı önemli konulara dikkat ederseniz daha konforlu ve sağlıklı bir ameliyat süreci geçirir ve ameliyatın olası sakıncalarından da korunmuş olursunuz.

Ameliyattan önce yapacağınız son görüşmede doktorunuza; sağlığınız, mevcut hastalıklarınız, kullandığınız ilaçlar ve ilaçlara karşı hassasiyetleriniz konusunda ayrıntılı bilgiler veriniz. Bu konuların çoğu ameliyat olmanızı engellemez, ancak gerekli tedbirler alınarak ameliyat sırasında oluşabilecek problemler engellenmiş olur.

Bu Hastalıklara Dikkat!

Tansiyon, şeker, tiroid hastalığı (guatr), kansızlık ya da kanamaya yatkınlık yaratan başka bir kan hastalığı, solunum yolu hastalıkları ve astım en sık görülebilecek ve ameliyat sırasında problem çıkarabilecek durumlardır.

Doktorunuza bu hastalıklardan ve tedavisi için kullandığınız ilaçlardan mutlaka bahsetmelisiniz. Doktorunuz gerekli görürse bu hastalıklarınız için ilgili doktorlar tarafından muayene edilmenizi ve tedavinizin düzenlenmesini isteyebilir.

Uçuklar Tehlike Oluşturabilir

Dudaklarınızda veya yüzünüzde oluşan uçuklar, küçük bir problem gibi görünse de son derece önemlidir. Çok sık uçuk çıkarıyorsanız, bu konuda da doktorunuza bilgi vermelisiniz ve kendisi gerekli görürse size bu durum için ameliyat öncesinde koruyucu bir ilaç verebilir. Çünkü ameliyat gününde uçuk çıkması durumunda genellikle doktorlar operasyonu uçuk geçene kadar ertelerler.

Daha önce geçirdiğiniz ameliyatlar, aldığınız anestezi türü ve bu süreçlerde yaşanan problemler de çok önemlidir. Burun estetiği ameliyatı günümüzde çoğunlukla genel anestezi (tam uyutularak) ile yapıldığından, ameliyat öncesinde sizi uyutacak anestezi ekibi tarafından muayenenizin yapılması, ameliyat için gerekli tetkiklerin ve hazırlıkların yapılabilmesi açısından iyi olacaktır. Bu ekiple görüşmenizi doktorunuz organize edebilir. Eğer anestezi açısından herhangi bir risk taşımıyorsanız, anestezi ekibi sizi ameliyat günü hastanede ameliyat öncesinde de değerlendirebilir.

Bazı İlaçlar Ameliyat Öncesinde Kesilmeli

Ameliyat öncesinde bazı ilaçları kullanmak sakıncalıdır. Bunlardan en önemlisi ameliyatta ve sonrasında kanamayı artırma riski olan; Aspirin, dispril, coraspin, ecopirin, plavix, kumadin ve benzeri ilaçlardır. Bu tip ilaçlar ameliyattan 10 gün önce doktor kontrolünde kesilmelidir.

Bazen bunlar yerine başka ilaçlar verilmesi gerekebilir. Yine anti inflamatuvar özellikte olan ve çok yaygın kullanılan ağrı kesiciler (majezik, aprol, apranax, etol, arveles gibi) ameliyattan 10 gün önceden itibaren alınmamalıdır.

Bu açıdan daha zararsız kabul edilen parasetamol türevi ağrı kesiciler (örneğin parol minoset vermidon ve benzeri) alınabilir. Vitaminler ve multivitaminler bitkisel haplar ve katkı maddeleri de son 10 günlük periyotta alınmamalıdır.

Bazı depresyon ilaçları da anestezik ilaçlarla etkileşebileceğinden ameliyat öncesinde kesilmelidirler. Ancak bu ilaçlardan doktorunuza bahsederseniz ilacı kesip kesmeyeceğimizi size söyleyecektir.

Genelde kullanılan tansiyon, şeker, kan sulandırıcılar haricindeki kalp ilaçları, tiroid ve solunum ilaçları ameliyat öncesinde kesilmezler ve düzenli kullanılmaları tavsiye edilir.

Ameliyat Öncesi Beslenme, Sigara ve Alkol

Bazı besin maddelerinin ameliyat öncesi dönemde tüketilmemesi gerekir. Ameliyattan 1 hafta önce; sarımsak, zencefil, yaban mersini, yeşil çay tüketilmemelidir. Daha ziyade multivitamin ilaçların içinde bulunan ginseng ve ginko biloba gibi maddeler de bu süreçte tüketilmemesi gereken maddelerin başında gelir.

Sigaranın sağlığa, solunum yollarına ve burnunuza sadece bu dönemde değil tüm ömrünüz boyunca zararlı olduğunu tekrar hatırlatalım. Ama bu dönemde içilen sigara hem ameliyat sırasındaki anestezinin daha büyük risk taşımasına sebep olur, hem de ameliyat sonrasında burnunuzun iyileşmesinde gecikmelere neden olur.

Ameliyat öncesindeki 3-4 gün alkol tüketilmemelidir. Ameliyattan 3 gün öncesinde ağır ve yorucu aktiviteler özellikle spor bırakılmalıdır. Yine hamam ve saunaya gidilmemelidir.

Ameliyat Regl Dönemine Denk Gelmemeli

Kadın hastalarımız ameliyatlarını planlarken ameliyatlarının regl dönemlerine denk gelmemesine dikkat etmelidir. Çünkü bu dönemde ameliyat sırasında kanama hafifçe artabilir.Ameliyat sonrası dönemde ödem ve şişlikler fazla olabilir, ayrıca zaten rahatsız edici olan bu dönemde bir de ameliyatın stresi eklenince daha konforsuz bir dönem geçirme ihtimali de artabilir.

Ameliyata Hazırlık

Ameliyat öncesindeki gün banyo yapmakta fayda vardır. Çünkü ameliyattan sonra doktorunuzun önerisine göre banyo yapmakta kısıtlamalar yaşayabilirsiniz. Ameliyattan önceki gece heyecanlanmadan, rahat ve güzel bir uyku çekmenizi öneririm.

Genel anestezi öncesi en az 6 saat aç ve susuz kalmanız gerektiğini unutmayın. Eğer bu süreçte bir şey yer ve içerseniz operasyonunuz daha geç bir saate ya da başka bir güne ertelenebilir. Bu konu önemlidir. Ameliyatınız sabah ise gece 12’den sonra, öğleden sonra ise 6 saat öncesinden aç ve susuz kalmaya başlayınız.

Doktorunuzun belirttiği saatte hastanede olunuz. Unutmayınız ameliyat öncesinde yatış, odanıza alınma, hemşirelerin soracağı sorular ve hazırlıklar için vakit gereklidir. Tercihen operasyon saatinden en az 2-3 saat önce hastanede olmalısınız.

Doktorunuzla son görüşmenizden sonra oluşan durumları doktorunuza bildiriniz. Örneğin ateşinizin çıkması, grip, nezle olmanız, şiddetli öksürüğünüzün başlaması, dudağınızda, yüzünüzde uçuk çıkması, burnumuzun üstünde ya da içinde sivilce çıkması gibi.

Umarım bu bilgiler sizlere ameliyat sürecinizde faydalı olur. Konforlu bir ameliyat süreci geçirmenizi ve muhteşem görünümlü, çok iyi nefes alabilen bir buruna kavuşmanızı dilerim…



KBB, BAŞ ve Boyun Cerrahisi Uzmanı

Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen

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