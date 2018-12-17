Revizyon Burun Ameliyatı Endişe Yaratmasın

Sevgili Okurlarım Merhabalar,

Sizlere bu hafta ‘Revizyon Burun Ameliyatları’ hakkında çeşitli bilgiler vermek istiyorum.

Revizyon burun estetiği ameliyatı, daha önce estetik operasyonu geçiren fakat istediği sonucu elde edemeyen ya da hatalı operasyon nedeniyle sorun yaşayan hastalar için uygulanan yöntemler bütünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu operasyon ile birlikte başarısız burun estetiği operasyonlarının ortaya koyduğu olumsuz sonuçlar ortadan kaldırılır ve görsel bütünlük sağlanır.

Peki, Revizyon Burun Operasyonları Kimlere Uygulanır?

Daha önce geçirdikleri ameliyatta, istedikleri sonuca ulaşamamış hastaları, hayal ettikleri buruna kavuşturmak için yapılan revizyon burun ameliyatları, genel sağlık sorunları bulunmayan herkese sorunsuz bir şekilde yapılabilen bir ameliyattır.

Kişi Özelinde Değerlendirme Son Derece Önemli

Ameliyat öncesinde, kişi özelinde değerlendirme son derece önemlidir. Kişiye özel planlama ve analiz belirlenmelidir. Her hastanın yüz oranına, derisine, kendi isteğine uygun olan yöntem seçilerek uygulama başarılı bir şekilde yapılır.

Bunun dışında revizyon ameliyatlarında, burun köprüsünde mevcut olan kemiğin ya da kıkırdağın alınmasının yanı sıra kompleks revizyonuna kadar geniş bir yelpazede çalışma ortaya konulabiliyor. Operasyonlar, çok fazla deformasyona uğramış burunlar için de sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

“Revizyon Ameliyatında Ağrım Olur mu?”, “Korkmalı mıyım?”

Bu konu hakkında benzer çok fazla soru alıyorum. İstediğiniz görünüme kavuşamadığınızı düşünerek endişelenmenizi anlıyorum ancak revizyon burun ameliyatları bu endişelerinizi gidermek için uygulanmaktadır. Stresli ve kuşkucu bakışınızı birlikte değiştirebiliriz.

Operasyonlarda, genel anestezi uygulandığı için herhangi bir ağrı ya da sızı hissetmeyeceksiniz. Ağrı konusunda endişelerinizi bir kenara bırakabilirsiniz. Bununla birlikte operasyon süresi hakkında net bir bilgi vermek ne yazık ki mümkün değildir. Ancak ortalama 1.5 ila 5 saat gibi bir süreç karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra küçük dokunuşlarla gerçekleştirilen minör ameliyatlar ise hastanın durumuna göre 20-30 dakika kadar sürebiliyor.

Ameliyat Sonrası Hassas Davranılmalı

Revizyon burun estetiği ameliyatı sonrası burun dokusu hassas hale geleceği için dikkatli hareket etmek gerekmektedir. Ameliyat sonrası hassas olan burnunuzu çok iyi muhafaza etmelisiniz. Özellikle sıcak ve soğuk teması konusunda dikkat etmeniz faydalı olacaktır.

Ameliyat sonrası sıvı tüketimi içinse belirli süre beklenmelidir. 6 saatlik bir bekleme süresinin sonucunda sıvı tüketimine başlanabilir.

Sağlık ve güzellik dolu günler dilerim...

Saygılarımla..

KBB Uzmanı Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen

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