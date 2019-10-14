Çikolata kisti adıyla bilinen endometriozis birçok kadının kabusu haline geldi. Çikolata kisti, rahmin iç yapısını oluşturan endometrial dokunun yumurtalık, fallop tüpleri ya da karın boşluğu gibi rahim dışında yer alan bölgelerde görülmesi ile ortaya çıkan bir rahatsızlıktır.

Endometrial dokunun, rahim dışarında oluşması anormal bir durum olsa da bu dokularda da adet döngüsü meydana gelir. Endometriozis sonucu ortaya çıkan görüntü çikolatayı andırdığı için bu kistlere 'çikolata kisti' adı verilir. Kistin yumurtalıklarda meydana gelmesi durumunda yumurta kalitesi önemli ölçüde düşer.

Fallop tüplerinde meydana geldiğinde ise tıkanıklara neden olur. Karın boşluğu gibi vücudun daha iç kısımlarında meydana geldiğinde ise yapışıklıklar ortaya çıkar.

Çikolata Kisti ve Kısırlık Üzerine Her Şey

Çikolata kistinin çok nadir bir rahatsızlık değildir. Özellikle adet dönemlerinde şiddetli kasık ağrısı çikolata kistlerinin belirtileri başında yer alır. Ancak bazı durumlarda herhangi bir belirti göstermeden de ortaya çıkar.

Kısırlık tedavisi için tıbbi yardım almaya giden birçok kişide çikolata kisti olduğu teşhis edilir. Endometriozis olan kadınların yaklaşık %30 ile %40’ında kısırlık problemi görülür. Endometriozis herhangi bir belirtiye neden olmadığında 6 ile 10 sene arasında fark edilmeyebilir.

Bu nedenle kısırlık konusunda muzdarip olan kişilerde bunun altında yatan sebep çikolata kisti olabilir. Genellikle başarılı tedavilerden sonra gebe kalmak mümkün olurken, geri dönülemeyecek hasarlar meydana geldiğinde (özellikle tüpleri tıkalı ve/veya yumurtalık rezervi azsa) ise tüp bebek yöntemi tercih edilebilir.

Çikolata Kisti Olan Her Kadın Mutlaka Tedavi ile mi Gebe Kalabilir?

Yoksa Kendi Kendine mi Gebe Kalabilirler mi?

Bu soru en çok merak edilen sorulardan biridir. Birçok hastamız yumurtalık rezervi iyi, tüpleri açık ve erkek faktörü infertilitesi yoksa kendi kendine gebe kalabilmektedir. Hiç umuzsuzluğa kapılmamak gerekir.

Tedavi Yöntemi

Çikolata kisti tedavisi hastalığın durumuna göre değişiklikler gösterir. Ağrının çok yüksek olduğu durumlarda ilaç tedavisi ve seçilmiş vakalarda da cerrahi tedavi tercih edilebilir. Özelliklikle Derin Endometriozis saptanan hastalarda cerrahi tedavi ile hastanın tüm hayat kalitesi çok olumlu olarak değişir.

Kısırlığın olduğu durumlarda ise çikolata kisti tedavisi gerek ilaç gerekse cerrahi yapılmadan da tüp bebek gibi yardımcı yöntemler ile hamilelik elde edilebilir. Tekrar altı çizilmesi gereken önemli bir nokta ise çikolata kisti olan hastaların tamamı çocuk sahibi olmak için bir tedavi yapılmadan da gebe kalabilirler.

Cerrahi tedavi sonrası hastaların kendiliğinden gebe kalma şansları artmaktadır. Cerrahi tedaviden sonra gebe kalma ihtimali en çok ilk 1 yıl içindedir. Dolayısıyla bu dönemde hastaya korunma önerilmemelidir. Fakat cerrahi tedavide özellikle yumurtalık rezervi zaten azsa, tekrarlayan cerrahi hikayesi varsa, çift taraflı çikolata kisti (her iki yumurtalıkta) cerrahi tedavi ön planda düşünülmemelidir. Yumurtalık Rezervi zaten düşük olan hastada rezervin daha da azaltılması düzeltilemez klinik sonuçlara neden olabilir.

Doç. Dr. Taner Usta

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

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