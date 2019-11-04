Erken Teşhis Mümkün!

Pap testi olarak da bilinen Pap Smear testi kadınlarda rahim ağzı kanserini teşhis etmek için kullanılan bir testtir. Vajinanın içinde, servikal bölgeden (Rahim Ağzı) toplanan hücreler ile gerçekleştirilir.

Pap smear testi ile rahim ağzı kanserini erken evrelerinde teşhis etmek tedavi şansını büyük oranda arttırır. Bu test ile aynı zamanda rahim hücrelerindeki değişiklikler de gözlemlenebilir ve gelecekte kanserleşebilecek hücreler de belirlenebilir.

Bu anormal hücreleri test ile önceden belirlemek rahim ağzı kanserinin meydana gelmeden veya çok erken aşamada tanıyı sağlar. Test ile sadece rahim ağzı kanseri değil aynı zamanda rahim iç tabakasından çıkan endometrium kanserinin de erkenden tanısı mümkün olmaktadır.

Ne Kadar Sıklıkla Yapılmalı?

21 ile 65 yaş arasındaki kadınlar her 3 yılda bir smear testi yaptırması tavsiye edilir. 30 yaş üstü kadınlarda testin HPV testi ile birlikte yapıldığı durumlarda (Cotest - Birlikte yapılan test) 5 yılda bir gerçekleştirilebilir. Özel durumlarda da tedavi kılavuz’unun önerisi (ASCCP) ile yılda 1 de yapılabilir.

HPV testi cinsel yolla bulaşan human papilloma virüsünün (HPV) yüksek riskli tiplerini tespit etmeye yönelik yapılır. Bu virüs daha sonra rahim ağzı kanserine de neden olabilir.

Rahim ağzı kanserinin ya da test sonucunda kanserleşebilecek hücrelerin tespiti sonrasında (patoloji sonucu pozitif çıktığında), doğumdan önce dietilstilbestole maruz kalındığında HIV enfeksiyonu meydana geldiğinde, sigara kullanımında ya da organ nakli, kemoterapi veya kronik kortikosteroid kullanımına bağlı olarak bağışıklık sisteminin zayıfladığı durumlarda smear testini yaşa bağlı olmadan daha sık yaptırmak gerekir.

Test Sonrası Süreç

Smear testi son derece kolay bir şekilde yapılan bir testtir. Ağrısız, acısız bir uygulamadır. Muayene sırasında gerçekleştirilir. Test sonucunun negatif çıkması (normal çıkması) durumunda rahim ağzında herhangi bir problem olmadığı anlaşılır ve bir sonraki rutin muayeneye kadar herhangi bir test yapılmasına gerek duyulmaz.

Diğer taraftan test sonucunun pozitif çıkması (patolojik sonuç – anormal sonuç) hastanın kanser olduğunun kesin bir göstergesi değildir.

Rahimde meydana gelen enflamasyon sonucunda ya da küçük hücresel değişikliklerde de test pozitif çıkabilir. Hafif hücresel değişimler genellikle kendiliğinden ortadan kalkar ve bu nedenle izlenip, bekleyip tekrardan görme sıklıkla tercih edilir.

Bu gibi durumlarda bir yıl sonrasında bir smear testi daha gerçekleştirilir. Anormal sonuçlarla beraber HPV yüksek riskli tipleri varsa sıklıkla Kolposkopik biopsi ile daha detaylı olarak rahim ağzı incelenir.

Doç. Dr. Taner Usta

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

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