Güzellik, tarih boyunca popüler olan bir konu oldu. Ancak son dönem sosyal medya araçlarının etkisiyle bu konu çok gelişti. Herkes kendi güzellik rutininden bahsediyor, onu geliştirmeye çalışıyor. Bu ortamda makyaj ve kişisel bakıma düşkün olan insanlar hakkında olumsuz yargılar söz konusu olabiliyor. Oysa bilimsel araştırmalara göre aslında durum tam tersi.

Depresyon ve kaygı bozukluklarında önemli rol oynuyor

Depresyon ve kaygı bozukluklarında; makyaj yapmak, kişisel bakım ve cilt bakımı yapmak beynimize olumlu mesajlar vererek depresyon ve kaygı bozuklukları üzerinde önemli bir rol oynuyor. Kaygı ve depresyon ile savaşan bir bireyin profesyonel destek alması ve tedavi olması ilk ve en can alıcı adım olarak gösterilir. Elbette kişisel bakım ile bu sorunlardan kurtulmak bir anda mümkün değil ama destekleyici yöntem olarak bu yolu denemek çok etkili olacaktır.

Tetiklenmesine neden oluyor

Makyaj ve cilt bakımı uygulaması her dokunuşta beyindeki nörokimyasalların ki bu durumda oksitosin hormonu oluyor tetiklenmesine sebep oluyor. Dolayısıyla herhangi bir hijyen aktivitesine giriştiğinizde ruhunuzu yatıştıracak bir terapiye başladığınızı hissediyorsunuz.

Yapmanız gereken ilk şey profesyonel destek almak

Bir sorun hissettiğinizde kendinizi makyaj ve cilt bakımına vermeniz her şeyin çözümü olmayabilir. En hızlı yoldan bu sorunlardan kurtulmak istiyorsanız, yapmanız gereken ilk şey profesyonel destek almaktır. Ardından sevdiğiniz bir şeylerle uğraşmalı, ayrıca kişisel bakım ile kendinizi tedavi etmelisiniz.

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak

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