Narsisistik, çeşitli kişilik bozukluklarından bir tanesidir. İnsanların kendi önemini abartması, aşırı dikkat ve hayranlığa derin bir ihtiyaç duyması, empati eksikliği ve sıkıntılı sosyal ilişkilerle kendini görsen zihinsel bir durumdur.

Ancak kendine aşırı güven duyan maskenin altında en hafif eleştiriye bile şiddetle tepki veren, kırılgan bir özgüven bulunur. Narsisistik kişilik bozukluğu; ilişkiler, iş hayatı ve okul hayatı gibi hayatın birçok alanında problemlere neden olur.

Bu rahatsızlığa sahip olan kişiler, almaları gerektiğini düşündüğü övgüleri ve iyilikleri alamazlarsa mutsuz ve hayal kırıklığına uğramış bir ruh hali içerisine girerler. Narsisistik kişilik bozukluğu tedavisi genel olarak konuşma terapisine (psikoterapi) odaklanır.

Belirtileri kişiden kişiye değişiyor

Narsisistik kişilik bozukluğunun belirtileri ve bu belirtilerin şiddeti kişiye göre değişkenlik gösterir. Genel olarak bu rahatsızlığa sahip olanlarda abartılı öz önem duygusu, beklentilerine özel iyilik ve sorgusuz uyum bekleme, üstün olarak kabul edilme ve sadece kendisi gibi özel insanlar ile iletişim kurabileceğine inanma gibi davranışlar bulunur.

En sık rastlanan belirti hangisi?

En sık rastlanan belirtilerden bir tanesi de eleştirel olarak algılanan her şeyi ele almakta zorlanmaktır. Özel bir davranışta bulunulmadığında sabırsız ve öfkeli davranma, kendini daha iyi göstermek için karşısındaki küçümseme gibi açık belirtilerin yanı sıra güvensizlik, utanç, kırılganlık ve aşağılanma gibi gizli duygular da narsisistik kişilik bozukluğu ile beraber ortaya çıkabilir.

İyileşme sürecinde sizi neler bekliyor?

Bu rahatsızlığın iyileşme süreci psikoterapi ile gerçekleştirilebilir. Problemlerin ortaya çıkmasına neden olan sebepleri anlama ve diğerleri ile daha pozitif bir şekilde iletişim kurma iyileşmenin amaçları arasında yer alır. Bu durum davranışlarda değişiklik ile beraber daha yapıcı ilişkiler ile sonuçlanır.

Psikoterapi ile hastanın öz saygı geliştirmesi ve hem kendi hem de diğerleri için daha gerçekçi beklentiler oluşturmasını sağlamak mümkün. Bilişsel davranış terapisi, aile terapisi ya da grup terapisi, psikoterapinin yöntemleri arasında yer alıyor.

Bilişsel davranış terapisi kişinin negatif inançlarını ve davranışlarını belirleyebilmesi ve bunları daha sağlıklı ve pozitif davranışlar ile değiştirmesi konusunda yardımcı olur. İlaç tedavisi ise durumun daha rahatsız edici yönlerinden bazılarına yardımcı olabilir.

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak

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