Sağlıklı Gebelik İçin 5 Kural

1. Gebelik Planlanmadan Önce Diş Hekiminiz ile Görüşün

Gebelik sürecinin ilk üç ayında bebek gelişimi etkilenmemesi için, son üç ayın da ise erken doğum riski açısından dental tedavileri olabildiğince erteleriz. Bazı durumlarda hasta diş ağrısını uzun süre çekmek zorunda kalabilir. Bu durumdan kaçınmak için anne adayları çürük olan dişlerini ve diş etlerini bu süreç öncesi tedavi ettirmeliler.

2. Gebelik Öncesi Panoramik Film Çektirin

Gebelik durumda anne adaylarına x ışını veremiyoruz. Diş röntgenleri diş hekiminin sorunu görüp tespit edebilmesi için en önemli tahlil yöntemidir. Gebelik süresince oluşacak dental problemlerde röntgen alınamayacağı için yakın tarihli bir röntgen filminin bulunması çok işe yarayacaktır.

3. Gebelik Öncesi Dişlerinizi Çürükten Korumak İçin Önlem Alın

Diş hekimleri bilinenin aksine sadece çürüyen dişleri tedavi etmez aynı zamanda dişlerin çürümesini engelleyecek tedaviler de uygular. Dişlerin yapısının flor ile güçlendirilmesi ve yüksek çürük riski bulunan hastalarda fissür örtücü tedavisi gebelikte diş çürüğünden korumada size yardımcı olacaktır.

4. Yediklerinize Dikkat Edin

Yenilen tatlı gıdalar sonrası dişlerin fırçalanması çok önemlidir. Ayrıca A-C-D vitaminleri, fosfor ve kalsiyumdan zengin temel yiyecekler alan meyve ve sebzeler, tahıl, süt ve süt ürünleri, et, balık ve yumurta dengeli olarak alınmalıdır.

5. Dişlerinizi En az Günde İki Kez Fırçalayın

Gebelikte hormon değişimi sebebi ile diş eti problemleri artabilir. Bunun önüne geçmek için doğru ve zamanında fırçalamak çok önemlidir. Dişlerinizi doğru fırçalamıyor olabilirsiniz bunun için diş hekiminizden fırçalama eğitimi almanız faydalı olacaktır

Estetik Diş Hekimi

Efe Kaya



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