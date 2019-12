Günde yaklaşık yarım paket sigara içen bir insan her gün beynine 300 nikotin vuruşu gönderiyor. Dünyada her yıl 6 milyon kişi sigara sebebiyle hayatını kaybediyor; bu sayı her 10 saniyede bir kişinin sigaradan ölmesi demek. Sigara dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunudur ve aynı zamanda önlenebilir ölüm nedenlerinden en önemlisidir.

Sigarayı bırakmaya karar verdiyseniz tebrikler, en önemli aşamayı geçtiniz demektir. Çünkü sigarayı bırakmak, onu bırakmaya karar vermekten, kendini buna hazır ve kararlı hissetmekten çok daha kolay olacak. Pek çok insan sigaranın zararlarını bilse de bırakamayacağını, gerçekten bırakmak istemediğini söylüyor. Bunun altında bıraktığında yaşayacağı yoksunluk hissi korkusu yatıyor. İyi haber şu ki; sigara bağımlılığından kurtulmayı gerçekten istiyor, fakat bir yardıma ihtiyaç duyuyorsanız, biorezonans metodu ile tek seansta sigarayı bırakabilirsiniz. Üstelik biorezonans metodu ile sigarayı bırakma başarısı tek seansta yüzde 85’tir!

Sigarayı bırakma isteğiyle bize başvuran hastalarımızda aradığımız tek koşul ise bağımlılıklarından kurtulmayı gerçekten istemeleri. Çünkü sigara bağımlılığının iki yönü var: Psikolojik ve fiziksel. Eğer psikolojik anlamda buna hazır değilseniz, öncelikle psikolojik olarak ek uygulamalarda bulunulması gerekebilir. Eğer bırakmayı istiyor ve kendinizi buna hazır hissediyor, ancak yine de bir desteğe gereksinim duyuyorsanız, sadece biorezonans terapisi ile tek seansta bu illetten kurtulabilirsiniz.

Biorezonans metodu ile sigara bıraktırma süreci, hastanın kararlılığı ve bağımlılığının psikolojik ve fiziksel yönlerinin değerlendirilmesiyle başlar. Gerektiğinde psikolojik ek uygulamalar verilir. Biorezonans, enerji tıbbının bir üyesidir, temeli kuantum fiziğine dayanmaktadır. Sigara bırakma seansı da vücudun enerji dengesi sağlanması, elektromanyetik kirliliğin yarattığı hücresel stresin temizlenmesi ile başlar.

Sigaranın içinde bilinen ve bilinmeyen 4 bini aşkın zehirli madde bulunur. Bunlar arasında bağımlılıktan sorumlu ana madde ise nikotindir. Tütünün sigara şeklinde içimi, nikotini beyindeki reseptörlere hızlı ulaştırmanın ve azami haz almanın en kolay yoludur. Nikotini bu şekilde almak, beyindeki ödül sistemi üzerindeki etkileri dolayısıyla nikotin bağımlılığına yol açmaktadır. Ve alınan nikotin, beyinde dopamin salınımına neden olmaktadır. Bu da sigara içiminin ödül sistemini ve tekrarlanma ihtiyacını yaratır. Sigarayı içtikten bir süre sonra dopamin miktarı azalınca kişide stres ve nikotin açlığı başlar.

Bir pakette neden 20 adet sigara vardır?

Bir tane sigara içildiğinde alınan nikotin miktarı, beynin ödül sistemindeki bütün nikotin reseptörlerini doldurmak için yeterlidir ve daha fazla içilmesi keyif vermez. Sigaranın boyutunun buna göre hazırlandığı bilinmektedir. Kişinin sigaradan tekrar haz alabilmesi için belirli bir zaman geçmesi gerekiyor. Nikotin reseptörleri ortalama 45 dakikada duyarlı hale gelir. Günde bir paket sigara kullanan kişi, ortalama 16 saat uyanık kaldığı var sayıldığında 45 dakikada bir dal sigara kullanırsa toplam 20 adet sigaraya ihtiyaç duyacaktır. Muhtemelen sigara paketlerinde 20 tane sigara olmasının nedeni de budur.Ancak kronik sigara kullanımı devam ettikçe beyindeki nikotin reseptör sayısında artış olur ve sigara kullanıcısı aşerme yaşamamak için doz arttırma ihtiyacı duymaya başlar.

Biorezonans, vücuttaki nikotin kaydını siliyor

Biorezonans metodu ile vücudun sigarayı hangi titreşimle tanıdığı tespit edilir ve biofiziksel olarak bu titreşim frekansının tam tersi üretilerek vücuda yollanır. Böylelikle vücuttaki alıcıların nikotin bilgisini sıfırlaması sağlanır. Bu yolla fiziksel bağımlılık giderilir. Bu aşamada hastaların tek seansta sigarayı bırakma istatistiği yüzde 85’tir. Çok nadiren destek programlarıyla yaşanan herhangi bir zorluk çözülebilir. Seans sonrasında çoğunlukla hastada yoksunluk belirtileri gözlenmez.

Psikolojik bağımlılık açısından baktığımızda, günlük rutine ilişkin alışkanlıkların değiştirilmesi önemlidir. Kimi hastalarda el alışkanlığı öne çıkmaktadır. Bu durumda sigara yerine tespih çekmek, kalem çevirmek, stres topu ile oynamak gibi alternatifler konabilir. Kimileri sigarayı sohbetin ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir. Bu durumda sigara içmenin yasak olduğu ortamlarda bir araya gelinmesi, en azından bir süreliğine sigara içmeyen kişilerle görüşülmesi, aile üyeleri ve yakın çevreden bu dönemde anlayış ve destek istenmesi gerekecektir. Ayrıca sigarayı bırakan kişi kendisine ödüller verebilir. Sigaraya ayırdığı bütçe ile kendine hediyeler alabilir, en sevdiği restorana gidebilir, kısa bir geziye çıkabilir. Kişi sigara içmenin en sevmediği yönlerini sürekli hatırlayarak da psikolojik açıdan kendini destekleyebilir.

Özet olarak;