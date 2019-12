DSD Dans +1 by Hilton Bomonti önyargıları dansla ortadan kaldırmaya devam ediyor

Down sendromlu gençlerin toplumun pek çok alanında olduğu gibi sanatsal faaliyetlerde de başarılı işlere imza atabileceklerini göstermek amacıyla Hilton İstanbul Bomonti ve Down Sendromu Derneği’nin ortak çalışmalarıyla kurulan DSD Dans +1 by Hilton Bomonti, yeni performanslarının tanıtımını 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde, Hilton İstanbul Bomonti’nin lobby alanında gerçekleştirdi. Hilton İstanbul Bomonti misafirlerinin ve seçkin davetlilerin katıldığı lansmanda, önyargıları dansla nasıl ortadan kaldırdıklarını kanıtlayan dans grubu; salsa ile coşturdukları kalabalıkları şimdi yeni dans koreografileriyle eğlendirmeye hazır olduklarının sinyallerini de verdi.

21 kişiden oluşan DSD Dans +1 by Hilton Bomonti, Down Sendromu Derneği ve Hilton İstanbul Bomonti’nin ortak çalışmalarıyla kuruldu. Her hafta pazar günleri buluşarak uzman bir eğitmen eşliğinde ders alan grup, 2018 yılında TBMM'de Down Sendromu Komisyonu’nun kurulmasını kutlamak amacıyla katıldığı gösteri gibi pek çok yerde sahne alarak Down sendromlu bireylerle ilgili toplumdaki algıların değişmesine önemli katkı sağladı. Katıldıkları etkinliklerde, seyircilere keyifli bir salsa dans performansı izleme keyfini yaşatan DSD Dans +1 by Hilton Bomonti, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde lansmanını gerçekleştirdiği yeni dans koreografisini de, seyircilerle paylaşıp; onlarla birlikte keyifli anlar geçirmek için etkinlikler ve organizasyonlarda yer alamaya devam edecek.