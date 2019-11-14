Dünya Prematüre Günü Ödül ve Farkındalık Gecesi Töreni için geri sayım başladı

Türkiye’de her yıl 150 bin bebek prematüre doğuyor. Ancak ne yazık ki yüzde 50'ye yakını yaşama tutunabiliyor. Oysa özel eğitimli sağlık personeli ve yaygın yeni doğan yoğun bakım üniteleriyle bu oran yüzde 90'lara çıkabiliyor. Doğum ağırlığı bin 500 gramın altındaki bebeklerin yaşatılması için özel eğitimli sağlık personeli ve onlara özel yoğun bakım ünitesi gerekiyor. Hayata pamuk ipliğiyle bağlı küçük melekleri yaşama tutunmasında yeni doğan bakım ünitesi doktorları ve hemşireleri büyük emek sarf ederek hayat kurtarıyor. Aileler için de büyük bir özveri ve çaba gerektiren bu süreç zorlu ve uzun bir dönemi kapsıyor.

KÜÇÜK SAVAŞCILARI HAYATA BAĞLAYANLAR

Prematüre bebeklerin yaşam mücadelesinde farkındalık yaratmak adına 2008 yılında ilan edilen Dünya Prematüre Günü, her yıl dünya çapında çeşitli etkinliklerle anılıyor. Bu yıl ülkemizde ilk kez, prematüre bebeklerin aileleri, yeni doğan bakımında çalışan doktor ve hemşireler; sağlıktan, siyasete, sanattan, akademik hayata kadar birçok kesimden üst düzey ismin katılacağı ödül töreni ile onurlandırılacak.



Minik mucizelerin hayata tutunması için büyük mücadele veren yeni doğan yoğun bakım ünitesi çalışanlarının onurlandırılacağı 17 Kasım Dünya Prematüre Günü NICU Academy Ödül Töreni’nde ‘Yılın Savaşçı Bebekleri, Yılın Yeni doğan Yoğun Bakım Kliniği, Yeni doğan Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Onur Ödülü, gibi alanlarda ödüller verilecek.



PREMATÜRE BEBEKLERİ HAYATA BAĞLAMAK İÇİN MÜCADELE EDİYOR

Etkinliği düzenleyen NICU Academy kurucularından Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meriç Çağrı Ağır, kendisi gibi hayata erken gözlerini açan bebeklerin yaşamı için mücadele veriyor. Çocukları da prematüre dünyaya gelen Ağır, uluslararası alanda kazandığı bilgi ve tecrübeleri genç hemşire ve hemşire adaylarına aktaran NICU Academy’nin Türkiye’deki kurucuları arasında yer alıyor.

ÖNCÜ SAĞLIK KURULUŞLARI AİLELER VE SANATÇILAR KATILIYOR

Tuna Kiremitçi ve Elis Dubaz gibi önemli sanatçıların da sahne alarak destek vereceği 17 Kasım Pazar günü saat 19:00’da Cemal Reşit Rey Salonu’nda başlayacak ödül törenine, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın yanı sıra sanat ve cemiyet dünyasından, ünlü komedyen Behzat Uygur, Yelda ve Selda Cumalıoğlu, Esra Ezmeci, Bennu Gerede, Kargo grubunun gitaristi Selim Öztürk, ünlü yazar Ayşen Bozkuş, oyuncular Sedat Erdiş, Melissa Değer, Altan Gördüm ve Kalust Şalcıoğlu katılıyor. Gecede ayrıca, cemiyet hayatının önemli ismi Serap Tibuk, ünlülerin danışmanı Nermin Çeri ve ünlü fotoğrafçı Halil Güzel de katılımlarıyla destek verecekler. Galatasaray Basketbol Takımı’nda forma giyen Ege Arar kendisi gibi prematüre doğan bebeklere destek vermek amacıyla Takım Kaptanı Göksenin Köksal ile birlikte geceye katılacak.