28.11.2019 - 09:55 |
Dünyanın en küçük çantası Lizzo'da
Geçtiğimiz gün gerçekleşen 2019 American Music Awards'a Lizzo damgasını vurmuştu. Lizzo'nun taşıdığı çanta ise oldukça ilgi gördü.
Eda Özdemir - PembeNar Özel
Geçtiğimiz gün gerçekleşen 2019 American Music Awards kırmızı halısında birçok ünlü ismin şıklık yarışına şahit olduk. Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda gerçekleşen gecede en dikkat çeken isimlerden biri ise şarkıcı Lizzo oldu.
Lizzo, törene dünyada sadece 3 tane olan Valentino imzalı mikro bir çanta ile katıldı.
Jacquemus markası ile hayatımıza giren çantada minimalleşme trendi Valentino ile iyice ileri gitti. Dünyada sadece 3 tane bulunan bu çantayı hangi ünlü 2 isimde daha göreceğiz merakla bekliyoruz.