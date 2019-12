2020 Yılının Hediyeleri

Yeni yıl yepyeni enerjileriyle geliyor. Eski yıl da tüm konuları ve olaylarıyla anılarımızdaki yerini alıyor. Her yıl dönümü yenilikler, umutlar, hayaller için oldukça güzel zamanlardır. 2020’de oldukça yüksek enerjisiyle bize kucak açtı, enerjisini vermeye başladı.

Yeni bir yıla adım adım ilerlerken birçok niyet, hayal, umut yeniden kendini hatırlatıyor. İlerlemenin önemli olduğu 2020 yılında olmasına inanmadığınız tüm dilekleri olma zamanına bırakmak iyi olacaktır. Gerçekleşmesi için zamana ihtiyacı olan tüm dilekler için niyet çalıştırın ve zamana bırakın. Bununla birlikte bugüne kadar yaptıklarınızın daha fazlasını gerçekleştirmek, isteklerinizi en kısa zamanda hayata geçirme gücünüzün aktive olması gibi genel niyetler de anlam kazanmakta.

Yeni başlangıçlar için en doğru tanımıyla ne istediğimizi doğru tespit etmeye ihtiyacımız var. Kendimize soralım: “Neleri erteliyorum?” “Nelerden vazgeçiyorum?” “Düşlediğim hayatla aramdaki engel nedir?” “Ne olsa düşlerime daha kolay kavuşurum?” “Duygularımda ve düşüncelerimde ne değişse yaşamı daha kolay yönetebilirim?”

“Gerçeklik = Düş + Düşünce + Duygu + Zaman” formülü düşlerin akışını göstermektedir. Bir şeyin gerçek olması için düşlemek, duygusunu hissetmek, zaman tayin etmek yolun adımlarıdır. “Neyin gerçek olmasını diliyorsun?” Ve hepsinden önemlisi “Senin gerçeğin ne?”. Bu soruya verdiğin cevap 2020 yılının nasıl geçeceğini de bir anlamda ifade ediyor. Kendin ile barışık isen ve gerçeğinin anlamına yönelmişsen yaşamın sana sunacağı bol hediye var. Bu durum yılının eğlenceli geçeceğini gösteriyor. Diğer taraftan kendi gerçeğin yerine başkalarının gerçeğini yaşıyor, kendini ifade edemiyorsan bazı zorluklar seni bunları gerçekleştirmeye teşvik edebilir.

Yeni başlangıçlara adım atarken tespit ve kararlılık en önemli araçlarınız olsun. Ne istediğin kadar ne istemediğini bilmek karar alma sürecinizin sağlıklı ilerlemesini sağlayacaktır. Yenilik oldukça güçlü bir enerji, kuvvetli bir motivasyon aracıdır. Doğru yöneterek ihtiyacın olan yaşam enerjisi desteğini yenilik enerjisinden alabilirsin.

Kendi enerjini gerçeklik algısıyla birlikte yükseltirken bir yandan da insanlığa ve kendine sevgi, saygı duymak 2020 yılının konularından bir diğeri. Sevgi her kapının anahtarıdır. Anlayışla birlikte her şeye boyun eğdirir. En kuvvetli ve yoğun enerji hatta büyük bir kaynaktır. Kızdığın, sinirlendirdiğin ve benzeri negatif duygular beslediğin her kim ve ne varsa yollarını sevgi ile değiştirebileceğinin farkına varma zamanı. Kızdığın her şeyi çoğaltırsın. O seni yeniden kızdırır ve onu yeniden çoğaltırsın. Bu gibi döngüleri bitirmek için sevgiyi çoğaltmanın yollarını bulmanızı tavsiye ederim. O kişi ya da durumun anlamını farketmeye niyet edin ve sevgi veremiyorsanız nötr kalmaya bakın. Sevginin açacağı her yolda ilerleyebiliriz. Sevgi kendi akışı ve ritmi ile oluşur, kimseyi sevmek zorunda değiliz fakat herkesin birbirine saygı duyması insani bir zorunluluktur.

Yenilik cesaret ister. Yenilenmek de öyle. Kendimizi ve hayatı keşfetmek için tüm cesareti ceplerinize doldurun. Çok zor olduğundan değil, cesareti her şeyi kolaylaştırmak için yanınıza alın. Cesaret bir şeyleri denemek için gerekli olduğu kadar “olmuyor” dediğinizde vazgeçmek için de gereklidir.

Size ağır gelen şeyleri uğurlamanın da zamanı geldi. Önce kendinizde ağır gelen şeylerden başlayın. Korku, endişe, kaygı, öfke, nefret gibi duyguları 31 Aralık gününe kadar bir bavula doldurduğunu hayal edin. Yeni yılın ilk günlerinde o bavulu cope, denize, ateşe … attığınızı imgeleyin. Devam eden günlerde aklınıza aynı korkular gelirse “ihtiyacım yok” diyerek kararlı olun. Kendinizde ağır gelenleri attıktan sonra dışarıdan ağır gelenleri uğurlayın. Şikayet eden, çözüm önerilerinizi değerlendirmeyen ve aynı sorunla sürekli kapınıza gelen kişilerden arının. Ağlama duvarı olmayı bırakın. Belki de şikayet eden sizsiniz. Başkalarının hayatında ağırlık yapıyor olabilirsiniz. Durum değerlendirmesi sadeleşmek için ideal olabilir.

Seni mutlu eden şeylerin peşine düş. Hep yapmak istediğin ne varsa en azından bir kere dene. Senin için uygun olup olmadığını deneyerek anlayabilirsin. Hayat ve sen çok anlamlısınız. Hayat sen, sen hayatınsın. Bu güzel birlikteliği en verimli şekilde geçirmek esas niyetin olabilir. Yaşamın tüm hediyeleirnden ve mucizelerinden faydalanma seçimini de kullanabilirsin.

Yeni yıl yaşamına anlam katmaya geliyor. Üstündeki ve içindeki yükleri atmış halinle sana kucaklamak için bekliyor. Kendini ve yaşamını en anlamlı hale getiriken ortak bilince katkı sağlayabilirsin. Kalbindeki sevgiyi bırak, yaşasın, çoğalsın.

Her anının mucizelerle dolmasına, kendi gerçeğinin farkına varıp kullanmana ve düşlerinin gerçekleşmesine niyeten, iyi yıllar dilerim.

Sevgi ve şifayla kalın,

Ebru Demirhan

www.ebrudemirhan.com