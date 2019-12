DEĞİŞİYORUZ!

Değişiyoruz! Belki de dönüşüyoruz. Kimimiz sadeleşirken kimimiz kalabalıklaşıyor. Her gün farklı olaylarla geliyor. Sürekli çözülmesi, kabul edilmesi gereken olaylar, insanlarla karşılaşıyoruz. Dünya tüm elementleriyle birlikte değişip dönüşüyor. Bitki ve hayvan türlerinin yer değişimine şahit oluyoruz. Bazı türler tükenip yok olurken yerine amaca uygun türler veriyor doğa.

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak çünkü değişiyoruz. İnsanın tepkileri ve beklentileri farklı. Yönetim, ebeveynler, okul yöneticileri, öğretmenler yeni olanın beklentilerine cevap vermenin yollarını bulmalı. Görünen o ki İndigo Çocukların – Kristal Çocukların – Yeniçağ Çocuklarının var olma amaçları yerini buluyor. Ortaklaşa bir enerji yaratıp dünyayı yenilemek olan amaçları gün yüzüne çıkıyor. Onların talepleri barış, birlik ve çıkış noktası tamamen masumiyet. Üstelik talepleri kendileri için değil. Tüm dünya için.

Biliriz ki, dünya bir hırka ise ilk ilmek İstanbul’dur. Dünya tarihinde her zaman böyle olmuştur ve olmaya devam edecektir. İstanbul’da olan her şey dünyayı hareketlendirme gücüne sahip. Bu nedenle ülkemizin ve her bireyinin değişimi ve gelişmesi çok kıymetli. Etki alanımız bütün dünyadır.

Bir ülkenin en önemli meydanlarından talepler yükseliyorsa o ülkenin her bir kurumu bu konuda hassas davranmalı. Bu ses geçmişin, şimdinin ve geleceğin sesidir. Ülkelerin tarihini meydanlarda olanlar yazar. Ve geleceğe bırakacağımız, tarih kitaplarına aktaracağımız kan kokusu değil insan olmanın anlayışıdır. Her zaman talepleri saptıracak kişiler çıkacaktır. Her zaman dinlemeyenler olacaktır. Ve her zaman olgunlaşmamış insanlardan gelen ilk tepki şiddet olacaktır. Dünya tarihinde şiddetle çözülen tek bir olay olmamıştır. Lütfen görelim, atalarımızın yaptıklarını yapmayalım. Bu yöntemlerin işe yaramadığı ortada. 2019’u 2020’ye bağlıyoruz, yürekli ama hatalar yapıp yok olmuş kültürler bütününün üzerinde yaşıyoruz. Şimdi var olan bizleriz. Yolumuz ileriye olmalı. Geçmişin öğretisi arkamızdan ivme vermeli. Küresel değişim, küresel insani denge konuludur. En yüksek ihtimalli çözümle amacına ulaşmasına niyet ediyorum. Dönüşümün ilk adımı doğa üzerinden başladı. Masum ve korumacı bir yaklaşımdı. Böyle devam etmesi dileğimle….

Hep birlikte dua edelim;

Sevgili Yaradan'ım, bilirim ki her an sevgiyle ve bağışlayarak her şeyi sunarsın. Sunduklarından bilinçlerimizi iyiye ve güzele götürecek her şeyin her bir bireyin kalbine, aklına, sözüne akmasını niyet ediyorum. Herkesin sunulanı görmesini, duymasını, bilmesini ve alıp kullanmasını tüm kalbimle diliyorum. Âmin ki öyledir.

Sevgilerimle,

Ebru Demirhan

