DEPRESYONU YENİYORUM

Yapılan araştırmalar depresyonun ve antidepresan kullananların sayısınında büyük oranda artışa dikaktimizi çekiyor. Depresyonun yaşam kalitesine olan etkileri ve ekonomik olarak iş gücüne de etkisi tartışılmaz.

Depresyon artıyor çünkü hep olmadığımız şeyin peşindeyiz. Sahip olmadığımız ideal beden, kol kasları, kariyer basamakları, pırlanta, zenginlik … için çalışıyor zihnimiz ve bedenimiz. Sahip olduğumuz şeyleri yok sayıyor tüm dikkatimizi olmayana veriyoruz. Depresyon böylece yayılıp artıyor. Neşe nasıl bulaşıcıysa deprsyon ve mutsuzluk da öyle bulaşıcı.

Antidepresan ilaçların arkasına ve yorganın altına saklanarak yaşamak insanın doğasına uygun değildir. Yaşamak için geliyoruz, neden yaşamadan gidelim ki! Bir tane yaşamımız var, bırakalım en verimli şekilde geçsin. Zamanı, emeği, enerjiyi gereksiz akımlardan, kaçaklardan koruyalım. “Bu işi en kolay nasıl yaparım” diye soralım. Her şeyin kolay bir yolu olduğunu her zaman kendimize ve etrafımızdaki kişilere hatırlatalım. Yardımlaşalım. Çevremizdeki kişiler, tanımadıklarımız belki de hiç tanımayacağımız kişilere yardım edelim. Alma – verme dengesine katkı sağlayalım. Yaşamın bize destek olmasına izin verelim.

Ne olduğumuzu kim olduğumuzu anlamaya çalışalım. İstediğimiz mal mülk olmadan da mutlu olabilmeyi, mutlu olarak isteklerimize daha kolay kavuşabileceğimizi anlamaya ihtiyacımız var. Bizler sadece hedefe ulaştığımızda anlamlı değiliz. Varlığımız her durumda anlamlı.

Bedenimizin ihtiyaçlarını tanıyarak beslenelim. Bedeni tanıyarak, onun ihtiyaçlarına göre hareket ederek en sağlıklı ve keyifli yolu bulabiliriz. Aşırılıklardan kaçınarak hareket etmek için yine yaşamına ve bedenine göre en kolay ve verimli yolun bulunması faydalı olacaktır.

Her şeyi bu kadar ciddiye almak konusunda ısrarcı mısın? Ne gerek var! Düşünceni ve duygunu esnet ki hayatın esnesin. Kendini anla ve sev. Zira sevginin her şeyi çözdüğü söyleniyor. Zoru başarmak söyledikleri kadar kıymetli değil, kolayın peşine düş. Bir şeyler “kendiliğinden” olabilir, izin ver de olsun. Zamanın senin kadar kıymetli, kolayı benimseyerek bolca zaman kazan. Değerlisin, senin için güneş doğarken ay batıyor, güneş batarken ay çıkıyor. Mükemmel bir sistem senin için çalışıyor. Değerini hep hatırla, hatırlat J

Varlığımız ve yaşam çok kıymetli. En verimli şekilde her ikisinden de faydalanalım. Sevgi, anlayış ve farklı çözüm yollarına yönelerek, bildiğimizin dışına çıkarak her anı verimli hale getirebiliriz. Bildiklerimiz bazen yeterli olmayabilir. Fark edip yeni yöntemler deneyelim. Bildiğimiz kadarı gökyüzünde bir yıldız, gökyüzü olmaya niyet edelim J. Kendimize ne verirsek yaşam da bize onu sunacaktır. Kendimi sevdiğim kadar sevilir, anladığım kadar anlaşılırım. Kendime haklarımı iade ettikçe yaşam da haklarımı bana iade edecektir. Dışarıdan beklediğim her şeyi kendime vererek hayata 1-0 önde başlayabilirim.

Sevgiyle,

Ebru Demirhan

www.ebrudemirhan.com