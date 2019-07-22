Zaman içinde sürekli biriktirerek ilerliyoruz. Her birikim bir yenisi için bahane oluyor. Yaşamın her bir evresinde geçmişin birikimden kurtulmak için çalışmalar yapılmasını öneriyorum.

Yüklerden arınmaya geçmişin sizi mutsuz eden konuları gözden geçirmekle başlayalım. Konuların görünen kısmından ziyade ne hissettirdiği ile ilgilenmek çözüm için daha önemlidir. Her olayın bir sebebi vardır. Hiç bir şey tesadüf değildir. Olan ve olmayan olayların sebepleri geçmiş, şimdi ve geleceğin yapılandırılmasında oldukça ciddi bir yer tutmaktadır.

Şimdiye kadar yaşamınızda olmayanları belirleyin. “Dilediğim kadar para kazanamadım.”, “Hayatımın aşkını bulamadım.” “Bana en uygun işi bulamadım.” Şeklinde sarf ettiğiniz cümleler olmayanı ifade edenlerdir. Dışarıda değil içeride yani sende olmamasına sebep olan duygunun tanımını yapmak gerekir. Yetersizlik, suçluluk, hak etmeme, değersizlik gibi duygular hem kaynak olur hem de sonuç üretir, isteklerin önünde engel olur.

Herkes çok iyi bir ilişki yaşamak istediğini söyler fakat bilinçaltı çok farklı işler. Örneğin, alt kayıtlarda “Kendi ayaklarımın üstünde tek başıma durabildiğimi herkese ispat etmeliyim” olan bir kişi dilinde ilişki talebi olsa bile bunu yaşayamayacaktır. Ancak görünenle değil görünmeyenle ilgilenmek niyetlerin gerçekleşmesinin engellerini kaldırır.

Tespit çözümün yarısıdır. Her konuda en derinden gelen sesi duymaya çalışın ve tespit edin. Tespitleri yazmak daha fazlasını ve derinini bulmak için yardımcı olabilir. Yazdıklarınızı karşınıza alıp “Geçmiş, şimdi ve gelecekten …………..’nın tüm negatif duygu ve düşünceleri, tüm sebep ve sonuçlarını temizlemeye niyet ediyorum.” diyebilirsiniz.

Para ile ilgili negatif kodları ve inançları temizlemek için “Geçmiş, şimdi ve gelecekten para ile ilgili tüm negatif duygu ve düşünceleri, sebep ve sonuçlarıyla temizlemeye niyet ediyorum.” diyebilirsiniz.

İş ile ilgili negatif kodları ve inançları temizlemek için “Geçmiş, şimdi ve gelecekten iş ile ilgili tüm negatif duygu ve düşünceleri, sebep ve sonuçlarıyla temizlemeye niyet ediyorum.” diyebilirsiniz.

Yepyeni güzelliklerle birlikte olmanıza niyeten,

Sevgilerimle,

Ebru Demirhan