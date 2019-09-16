Kişisel gelişim, sürekli yenilenen büyük bir bilgi yumağıdır. İnsanlar eğitimlere, seanslara ya da workshop’lara katılıyorlar. Fakat kısa bir zaman sonra alışkanlıklar bedende ve zihinde eski yerini alıyor. Bu noktada bilginin kullanılabilir olması, anlatım şekli gibi anlatıcı etkenleri dışında iş tamamen katılımcıya kalmaktadır.

Bilgiyi ve yetenekleri hayata geçirmek için o bilgiyi kalıp halinde görmektense kendinize ve hayatınıza uyarlamaya çalışabilirsiniz. Bilginin omurgası sabit kalmak üzere uygulanışı kişiye göre esnektir. Bilgi insanla uyumludur oysa günümüzde insan bilgiye uymaya çalışıyor. Bilgiyi yiyecek gibi düşünün. Alıp bedeninizin sindirmesine izin verin. Faydalı kısmını alın diğerlerini bırakın.

Kendiniz için çalışmalar alıyor fakat yerleşimine izin vermiyorsanız bu, kararlı olmadığınız anlamına gelir. Buradaki amacımız, “Kişisel gelişime ayak uydurmak kolay, başarmak kolay, yenilenmek kolay, değişmek kolay” bakış açısını yerleştirmektir. Sadece eğitime katılmak sizin için tüm dünyayı değiştiremez. Önce değiştirmeye kendinizden başlamanız gerekir. Değişmekten korkmak yerine gözlerinizde ve kalbinizdeki cesaretle değişime hazır olun.

Bedeninizin, duygularınızın, aklınızın alışkanlıklarının dışına çıkmak bazen zorlayıcı olabilir. Alışkanlıkları kırmak danışan için zorlaştıkça danışman için zorlaşır. Bu birlikte alınan bir yoldur. Danışanlar çok çeşitlidir, danışmanlar gibi. Öncelikle kendiniz için en uygun kişiyi bulmanıza niyet ederim. Karşılıklı güven ilişkisi oluştuğu andan itibaren çalışmalara başlanabilir. Birlikte alınacak bu yolda danışman da üzerine düşeni yapacağı konusunda danışana güvenmelidir.

Hayatın sorumluluğunu alan her bir birey yol alır. Yaşamına sahip çıkan, öğrenme temeli olan herkes için yol açıktır. Yürümek ona kalır. Sürekli dışarıyı suçlayan kişiler için biraz daha zamana ihtiyaç vardır. Uzun ve her iki taraf için de emekli bu yolculuğun niyet edilen sonuca ulaşması “sorumluluk bilinci” ile başlar ve devam eder.

Danışmanlar ve yapılan tüm çalışmalar aracıdır. Her anlamda güvenli bir köprü olmak zorundadır ki danışan karşıya rahat geçsin. Sonrasında kişi kendi yoluna yavaş yavaş bırakılır. Kişi yolundaki ayrık otlarını temizlemeyi, engelleri aşmayı hatta ortadan kaldırmayı öğrenmiştir.

Sorumluluğunu alan ve almayan, yaşamla bağını kuran ve kuramayan, anlamların peşine düşen ve düşemeyen herkesin yolu açık olsun. Olan ve olmayan her şeyin bir anlamı var. Anlamları bulmanıza ve kendi yolunuzda olmanıza niyet ediyorum.

Sevgilerimle,

Ebru Demirhan