Erkeklerde meme sarkmasının 9 nedeni

Jinekomasti görülme sıklığı hem Dünya'da hem de ülkemizde giderek artıyor. Gerek bu sorunun artması gerekse bu sorundan şikayet eden erkek sayısının artması estetik cerrahları bu konuda daha tecrübeli hale getiriyor. Jinekomastinin temel tedavisi cerrahi olmasına rağmen, bu rahatsızlığın nedenlerine bilmek ve araştırmak çözümü daha da kalıcı hale getirecektir. Böylece rahatsızlık ortaya çıkmadan engel olmak mümkün olacaktır. Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Defne Erkara jinekomasti sebeplerini anlattı.

En sık görülen jinekomasti nedenlerini maddeleyecek olursak:

Yüksek östrojen

Malum östrojen kadınlık hormonu. Ancak erkeklerde de bir miktar östrojen mevcuttur. Vücutta östrojen, testosteron ile belli oranda denge halindedir. Bu oran östrojen salgısını arttıran bazı durumlarda östrojen lehine değişir. Fazla östrojen de jinekomastiye sebep olur. Özellikle ergenlik çağında fazla kilolu olan kişilerin jinekomastiye yakalanma riski fazladır. Çünkü yağ dokusu östrojeni fazlaca depolamaya meyillidir.

Düşük testosteron

Bazı durumlarda vücut gerekenden az testosteron salgılar. Böylece östrojenle oranı testosteron lehine bozulur. Bu durumda vücutta östrojen etkisi artarak jinekomasti oluşur.

Alkol

Alkol östrojenin karaciğerde metabolize olması sürecini bozarak jinekomastiye sebep olabilir.

Aşırı kilo

Ergenlik çağındaki aşırı kilo yukarda bahsettiğimiz yolla jinekomastiye sebep olur. Ancak daha sonraki yaşlarda alınan kilolar tüm vücutta olduğu gibi memede de yağlanma yapar. Böylece memede jinekomasti görünümü olur.

Steroid kullanımı

Özellikle vücut geliştirme sporu ile uğraşan erkeklerde, streoidlerin hormon metabolizma ve dengesini bozması sonusu jinekomasti oldukça sık görülür.

Bazı gıda ve kremler

Lavanta yağı, soya gibi bazı gıda ve kremlerin jinekomastiye sebep olabileceği yönünde bulgular mevcut. Ancak bu teoriler net olarak ispatlanmış değil ve aşırı miktarda kullanımlarda görüldüğü bildirilmiştir.

Bazı ilaçlar

Mide ilacı cimetidin, saç dökülmelerinde kullanılan finasteride gibi bazı ilaçların jinekomasti yaptığı bildirilmiştir.

Bazı hastalıklar

Karaciğer yetmezliği ile seyreden siroz gibi hastalıklar, ileri dönem böbrek hastalıkları, testis ve hipofiz tümörleri yine hormon metabolizmasını bozarak jinekomasti sebebi olabilirler.